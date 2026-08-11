Какова реальная цена Paraloom сегодня?

Текущая цена Paraloom составляет ₽, за последние 24 часа она изменилась на -12.28%. Эта цифра обновляется постоянно, чтобы отражать точные условия мирового рынка.

Как выглядит дневная структура цен для PARALOOM?

PARALOOM торговался в диапазоне от ₽ до ₽, что даёт представление о внутридневной ценовой силе и потенциальных зонах прорыва.

Насколько волатильна Paraloom сегодня?

За последний день токен продемонстрировал волатильность --%, что помогает трейдерам определить, является ли рынок стабильным или сильно реагирующим.

В какой технической зоне сейчас торгуется PARALOOM?

Движение цены относительно недавних максимумов и минимумов указывает на то, что PARALOOM демонстрирует умеренный краткосрочный импульс, зависящий от ликвидности и общей рыночной тенденции.

Каково общее место Paraloom в рейтинге рынка и его размер?

С капитализацией ₽12484168.9980485520000 Paraloom занимает #4977 место, что свидетельствует о сильном присутствии на рынке и высоком интересе инвесторов.

Какова недавняя активность торговли PARALOOM?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--, что подтверждает активное участие глобальных трейдеров.

Как Paraloom соотносится с максимальным и минимальным уровнями цен?

Его ATH составляет ₽0.091718760997930640000, а ATL — ₽, что позволяет оценить долгосрочный ценовой потенциал и возможные просадки.

Какие фундаментальные факторы влияют на рыночное поведение PARALOOM?

Ключевые факторы включают текущее предложение токенов (999959539.465179 токенов), производительность категории в рамках Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy и активность на блокчейне по --, все это формирует ценовое движение токена.