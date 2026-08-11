Сегодняшняя цена PRXVT by Virtuals

Текущая цена PRXVT by Virtuals (PRXVT) сегодня составляет $ 0,00174333 с изменением 2,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRXVT на USD составляет $ 0,00174333 за PRXVT.

На данный момент PRXVT by Virtuals занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 743 330, при оборотном предложении 623,96M PRXVT. В течение последних 24 часов, PRXVT торговался в диапазоне от $ 0,00174525 (минимум) до $ 0,00183498 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,0114515, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PRXVT изменился на -0,25% за последний час и на -16,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1,94K.

Рыночная информация PRXVT by Virtuals (PRXVT)

Рыночная капитализация $ 1,74M$ 1,74M $ 1,74M Объем (24Ч) $ 1,94K$ 1,94K $ 1,94K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 1,74M$ 1,74M $ 1,74M Оборотное предложение 623,96M 623,96M 623,96M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация PRXVT by Virtuals составляет $ 1,74M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,94K. Циркулируещее обращение PRXVT составляет 623,96M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,74M.