Сегодняшняя цена 1clawAI

Текущая цена 1clawAI (1CLAWAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 1CLAWAI на USD составляет $ 0 за 1CLAWAI.

На данный момент 1clawAI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 83 664, при оборотном предложении 100,00B 1CLAWAI. В течение последних 24 часов, 1CLAWAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 1CLAWAI изменился на +0,09% за последний час и на +5,45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация 1clawAI (1CLAWAI)

Рыночная капитализация $ 83,66K$ 83,66K $ 83,66K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 83,66K$ 83,66K $ 83,66K Оборотное предложение 100,00B 100,00B 100,00B Общее предложение 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация 1clawAI составляет $ 83,66K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение 1CLAWAI составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 83,66K.