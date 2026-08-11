Сегодняшняя цена WORM

Текущая цена WORM (WORM) сегодня составляет $ 0,04358439 с изменением 2,46% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WORM на USD составляет $ 0,04358439 за WORM.

На данный момент WORM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 167 609, при оборотном предложении 3,85M WORM. В течение последних 24 часов, WORM торговался в диапазоне от $ 0,04340132 (минимум) до $ 0,04486093 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,260441, тогда как исторический минимум составил $ 0,04340132.

В краткосрочной перспективе WORM изменился на -0,00% за последний час и на -4,06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 230,22.

Рыночная информация WORM (WORM)

Рыночная капитализация $ 167,61K$ 167,61K $ 167,61K Объем (24Ч) $ 230,22$ 230,22 $ 230,22 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 304,44K$ 304,44K $ 304,44K Оборотное предложение 3,85M 3,85M 3,85M Общее предложение 6 480 046,620589142 6 480 046,620589142 6 480 046,620589142

Текущая рыночная капитализация WORM составляет $ 167,61K, при 24-часовом объеме торгов $ 230,22. Циркулируещее обращение WORM составляет 3,85M, а общее предложение – 6480046.620589142. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 304,44K.