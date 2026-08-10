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Текущая цена 0x0 сегодня составляет 0,00184568 USD. Рыночная капитализация 0X0 составляет 1 645 166 USD. Отслеживайте обновления цен 0X0 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена 0x0 сегодня составляет 0,00184568 USD. Рыночная капитализация 0X0 составляет 1 645 166 USD. Отслеживайте обновления цен 0X0 в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена 0x0 (0X0)

Не в листинге

Текущая цена 1 0X0 в USD:

$0,00184565
$0,00184565$0,00184565
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены 0x0 (0X0) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:18:43 (UTC+8)

Сегодняшняя цена 0x0

Текущая цена 0x0 (0X0) сегодня составляет $ 0,00184568 с изменением 0,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 0X0 на USD составляет $ 0,00184568 за 0X0.

На данный момент 0x0 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 1 645 166, при оборотном предложении 891,25M 0X0. В течение последних 24 часов, 0X0 торговался в диапазоне от $ 0,00182918 (минимум) до $ 0,00185637 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,500356, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе 0X0 изменился на +0,14% за последний час и на +4,36% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 328,00.

Рыночная информация 0x0 (0X0)

$ 1,65M
$ 1,65M$ 1,65M

$ 328,00
$ 328,00$ 328,00

$ 1,65M
$ 1,65M$ 1,65M

891,25M
891,25M 891,25M

891 250 000,0
891 250 000,0 891 250 000,0

Текущая рыночная капитализация 0x0 составляет $ 1,65M, при 24-часовом объеме торгов $ 328,00. Циркулируещее обращение 0X0 составляет 891,25M, а общее предложение – 891250000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,65M.

История цен 0x0 в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00182918
$ 0,00182918$ 0,00182918
Мин 24Ч
$ 0,00185637
$ 0,00185637$ 0,00185637
Макс 24Ч

$ 0,00182918
$ 0,00182918$ 0,00182918

$ 0,00185637
$ 0,00185637$ 0,00185637

$ 0,500356
$ 0,500356$ 0,500356

$ 0
$ 0$ 0

+0,14%

+0,57%

+4,36%

+4,36%

История цен 0x0 (0X0) в USD

За сегодня изменение цены 0x0 на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены 0x0 на USD составило $ +0,0000734211.
За последние 60 дней изменение цены 0x0 на USD составило $ -0,0009801031.
За последние 90 дней изменение цены 0x0 на USD составило $ +0,000000029967849866.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,57%
30 дней$ +0,0000734211+3,98%
60 дней$ -0,0009801031-53,10%
90 дней$ +0,000000029967849866+0,00%

Прогноз цены 0x0

Прогноз цены 0x0 (0X0) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 0X0 в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены 0x0 (0X0) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена 0x0 потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену 0x0 достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 0X0, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены 0x0».

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Источник 0x0 (0X0)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Категория :

Ethereum EcosystemPrivacyPrivacy Infrastructure

О 0x0

Какова текущая цена 0x0?

0x0 (0X0) торгуется по цене ₽0.138114282833115904000, что отражает изменение цены на уровне 0.56% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет 0x0 в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy, 0X0 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется 0X0?

За последние 24 часа объем торгов 0X0 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов 0x0 в обращении?

Сегодня в обращении находится 891250000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг 0X0?

В настоящее время 0x0 занимает рейтинг №2386 с рыночной капитализацией ₽123109597.6720915648000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика 0x0 за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.56%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как 0x0 соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy 0X0 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о 0x0

Страница обновлена: 2026-08-10 15:18:43 (UTC+8)

Важные обновления индустрии 0x0 (0X0)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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