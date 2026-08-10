Какова текущая цена 0x0?

0x0 (0X0) торгуется по цене ₽0.138114282833115904000, что отражает изменение цены на уровне 0.56% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет 0x0 в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy, 0X0 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется 0X0?

За последние 24 часа объем торгов 0X0 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов 0x0 в обращении?

Сегодня в обращении находится 891250000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг 0X0?

В настоящее время 0x0 занимает рейтинг №2386 с рыночной капитализацией ₽123109597.6720915648000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика 0x0 за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне 0.56%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как 0x0 соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy 0X0 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.