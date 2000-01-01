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Топ токенов категории Экосистема Near Protocol по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Near Protocol. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 64,076.68
+0.19%
-1.83%
-0.44%
$ 1.28T
$ 7.18K
2
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,879.88
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999138
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 34.62B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
5
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.022
+0.09%
-2.12%
-5.43%
$ 63.25B
$ 15.45M
6
Солана
Солана
SOL
$ 76.2
+0.26%
-1.62%
+2.37%
$ 44.06B
$ 416.44K
7
Zcash
Zcash
ZEC
$ 501.34
+0.29%
-3.20%
-1.09%
$ 8.34B
$ 3.70K
8
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,085.81
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
9
Линк
Линк
LINK
$ 8.292
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.949
+0.25%
-3.48%
+1.47%
$ 2.45B
$ 70.07K
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6144
+0.24%
-1.37%
-7.73%
$ 2.09B
$ 518.72K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 90.05
+0.16%
-1.85%
-0.74%
$ 1.38B
$ 2.29K
13
Compound
Compound
COMP
$ 16.54
-0.12%
-1.20%
-0.54%
$ 165.20M
$ 3.11K
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01438
0.00%
-2.44%
-2.58%
$ 155.94M
$ 4.42M
15
BAT
BAT
BAT
$ 0.06655
+0.09%
-2.50%
+0.83%
$ 99.36M
$ 856.78K
16
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,034.9
+0.36%
-1.83%
-3.45%
$ 72.80M
$ 30.12
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.2112
+0.09%
-1.49%
-1.08%
$ 72.66M
$ 427.05K
18
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1711
+0.77%
-3.34%
+8.52%
$ 48.93M
$ 409.75K
19
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.998674
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 39.44M
$ 289.39K
20
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003846
+0.47%
-1.21%
-2.48%
$ 33.40M
$ 147.41M
21
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.6
0.00%
-0.01%
-7.51%
$ 30.68M
$ 8.48M
22
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3107
-0.48%
-4.19%
+16.19%
$ 27.42M
$ 196.81K
23
DODO
DODO
DODO
$ 0.02591
+0.56%
+5.41%
+17.80%
$ 21.44M
$ 9.85M
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01128
-0.09%
-5.29%
-0.79%
$ 21.31M
$ 4.83M
25
$ 0.01512
-0.13%
-4.73%
-0.59%
$ 10.77M
$ 3.61M
26
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004599
-0.20%
-2.69%
+2.66%
$ 10.77M
$ 37.40M
27
Huobi
Huobi
HT
$ 0.097634
-0.76%
+0.01%
+12.35%
$ 10.68M
$ 87.99K
28
Gitcoin
Gitcoin
GTC
$ 0.08586
-0.28%
-3.00%
+15.65%
$ 7.53M
$ 707.34K
29
balancer
balancer
BAL
$ 0.10776
+0.06%
-1.14%
+0.11%
$ 7.53M
$ 496.98K
30
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.98
0.00%
+0.00%
+1.54%
$ 5.00M
$ 69.61K
31
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00034953
-0.11%
-0.01%
-13.81%
$ 4.68M
$ 25.72K
32
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011007
+0.16%
-1.25%
-2.48%
$ 4.31M
$ 4.94M
33
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.22
0.00%
-0.19%
-2.40%
$ 3.62M
$ 10.42K
34
Ref Finance
Ref Finance
REF
$ 0.03658309
0.00%
-0.02%
-6.98%
$ 3.51M
$ 98.48
35
Ren
Ren
REN
$ 0.00340254
-2.48%
-0.00%
+4.12%
$ 3.40M
$ 199.05K
36
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.998471
-0.15%
-0.00%
-0.01%
$ 2.61M
$ 10.66M
37
Cream
Cream
CREAM
$ 0.427267
+0.19%
--
+2.95%
$ 1.25M
$ 851.59
38
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054204
0.00%
-0.00%
-3.75%
$ 1.11M
$ 17.52
39
UWON
UWON
UWON
$ 0.057533
0.00%
-0.01%
-10.39%
$ 575.33K
$ 25.31
40
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.224462
-0.08%
+0.03%
-5.10%
$ 400.35K
$ 6.25K
41
Forgive Me Father
Forgive Me Father
$PURGE
$ 0.00048862
0.00%
-0.02%
-17.28%
$ 390.90K
$ 23.10
42
Black Dragon
Black Dragon
BLACKDRAGON
$ 4.391E-9
-0.63%
-0.40%
-18.38%
$ 340.75K
--
43
Intellex
Intellex
ITLX
$ 0.00029791
0.00%
--
-3.35%
$ 297.91K
$ 33.00
44
Shitzu
Shitzu
SHITZU
$ 0.00083193
+0.34%
+0.01%
-4.42%
$ 254.77K
$ 1.02K
45
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.214317
+0.67%
--
-8.38%
$ 175.94K
$ 198.75
46
Omnity Convertible Token
Omnity Convertible Token
OCT
$ 0.00160258
0.00%
--
-1.66%
$ 160.26K
$ 2.24
47
TruFin Staked NEAR
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
$ 1.82
0.00%
-0.02%
-7.61%
$ 100.33K
$ 446.57
48
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.527E-5
0.00%
-2.60%
-7.79%
$ 63.02K
--
49
NEKO
NEKO
NEKO
$ 3.53E-6
0.00%
-0.90%
-0.56%
$ 35.25K
--
50
Lonk
Lonk
LONK
$ 7.9768E-8
0.00%
-2.20%
-7.91%
$ 26.53K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Near Protocol и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Near Protocol представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 52 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1901.57B.
Какой токен из категории Экосистема Near Protocol демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Near Protocol, отслеживаемых на MEXC, DODO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 5.41% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Near Protocol находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 52 токенов категории Экосистема Near Protocol, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Near Protocol относятся BTC, ETH, USDT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Near Protocol?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Near Protocol составляет примерно $1901.57B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Near Protocol, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.