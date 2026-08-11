Сегодняшняя цена Omnity Convertible Token

Текущая цена Omnity Convertible Token (OCT) сегодня составляет $ 0.00160258 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OCT на USD составляет $ 0.00160258 за OCT.

На данный момент Omnity Convertible Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 160,258, при оборотном предложении 100.00M OCT. В течение последних 24 часов, OCT торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 7.02, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OCT изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 2.24.

Рыночная информация Omnity Convertible Token (OCT)

Рыночная капитализация $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K Объем (24Ч) $ 2.24$ 2.24 $ 2.24 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 160.26K$ 160.26K $ 160.26K Оборотное предложение 100.00M 100.00M 100.00M Общее предложение 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Omnity Convertible Token составляет $ 160.26K, при 24-часовом объеме торгов $ 2.24. Циркулируещее обращение OCT составляет 100.00M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 160.26K.