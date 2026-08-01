Какова сегодняшняя актуальная стоимость Allbridge Zero?

Сегодня Allbridge Zero торгуется по цене ₽4.0560324326611936000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на -3.61%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна ABR0 в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у Allbridge Zero сегодня?

Allbridge Zero имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался ABR0 сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽4.0559576105388032000 до ₽4.2082954517256576000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов ABR0?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска Allbridge Zero?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Near Protocol Ecosystem,Fantom Ecosystem,Celo Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Bridge Governance Tokens,Aurora Ecosystem,Huobi ECO Chain Ecosystem, созданный на блокчейне --, ABR0 может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.