Какова сегодняшняя актуальная стоимость UWON?

Сегодня UWON торгуется по цене ₽4.3064278879948928000, при этом за последние 24 часа цена изменилась на 0.39%. Эта цена постоянно меняется, отражая текущий рыночный настрой.

Насколько волатильна UWON в данный момент?

Уровень волатильности за последние 24 часа составляет --%, что даёт представление о том, как быстро движется цена токена. Более высокая волатильность может создавать как торговые возможности, так и риски в зависимости от рыночных условий.

Какие условия ликвидности у UWON сегодня?

UWON имеет рейтинг ликвидности --/100, который оценивает глубину рынка на различных биржах. Более высокая ликвидность обычно приводит к более узким спредам и лучшему исполнению рыночных ордеров.

На каких ценовых уровнях торговался UWON сегодня?

За последние 24 часа он торговался в диапазоне от ₽4.2889205628886400000 до ₽4.4747675524780928000. Этот диапазон помогает трейдерам определить зоны поддержки и сопротивления для краткосрочных стратегий.

Каков сегодняшний объём торгов UWON?

Всего за последний день было совершено сделок на сумму ₽--. Всплески объёма часто предшествуют значительным движениям цены или изменениям рыночного настроения.

Как инвесторам следует интерпретировать уровень риска UWON?

Риск определяется волатильностью, глубиной ликвидности, рыночным рейтингом и распределением предложения. Как актив категории Near Protocol Ecosystem,Meme,Ethereum Ecosystem,Aurora Ecosystem, созданный на блокчейне --, UWON может менять свой профиль риска в зависимости от обновлений экосистемы или общерыночных тенденций.