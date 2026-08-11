Сегодняшняя цена SWEAT

Текущая цена SWEAT (SWEAT) сегодня составляет $ 0 с изменением 3.49% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SWEAT на USD составляет $ 0 за SWEAT.

На данный момент SWEAT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 4,544,112, при оборотном предложении 13.39B SWEAT. В течение последних 24 часов, SWEAT торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.091476, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе SWEAT изменился на +0.01% за последний час и на -5.21% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 32.53K.

Рыночная информация SWEAT (SWEAT)

Рыночная капитализация $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M Объем (24Ч) $ 32.53K$ 32.53K $ 32.53K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 6.68M$ 6.68M $ 6.68M Оборотное предложение 13.39B 13.39B 13.39B Общее предложение 19,681,563,081.866 19,681,563,081.866 19,681,563,081.866

Текущая рыночная капитализация SWEAT составляет $ 4.54M, при 24-часовом объеме торгов $ 32.53K. Циркулируещее обращение SWEAT составляет 13.39B, а общее предложение – 19681563081.866. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 6.68M.