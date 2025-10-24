Текущая цена Ref Finance сегодня составляет 0,103257 USD. Следите за обновлениями цены REF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены REF прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ref Finance сегодня составляет 0,103257 USD. Следите за обновлениями цены REF к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены REF прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о REF

Информация о цене REF

Официальный сайт REF

Токеномика REF

Прогноз цен REF

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Ref Finance

Цена Ref Finance (REF)

Не в листинге

Текущая цена 1 REF в USD:

$0,103746
$0,103746$0,103746
-0,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ref Finance (REF) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:00:39 (UTC+8)

Информация о ценах Ref Finance (REF) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,100886
$ 0,100886$ 0,100886
Мин 24Ч
$ 0,104619
$ 0,104619$ 0,104619
Макс 24Ч

$ 0,100886
$ 0,100886$ 0,100886

$ 0,104619
$ 0,104619$ 0,104619

$ 10,64
$ 10,64$ 10,64

$ 0,04128611
$ 0,04128611$ 0,04128611

+0,83%

-0,82%

-12,16%

-12,16%

Текущая цена Ref Finance (REF) составляет $0,103257. За последние 24 часа REF торговался в диапазоне от $ 0,100886 до $ 0,104619, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена REF за все время составляет $ 10,64, а минимальная – $ 0,04128611.

Что касается краткосрочной динамики, REF изменился на +0,83% за последний час, на -0,82% за 24 часа и на -12,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ref Finance (REF)

$ 4,03M
$ 4,03M$ 4,03M

--
----

$ 10,33M
$ 10,33M$ 10,33M

39,03M
39,03M 39,03M

100 000 000,0
100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Ref Finance составляет $ 4,03M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение REF составляет 39,03M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,33M.

История цен Ref Finance (REF) в USD

За сегодня изменение цены Ref Finance на USD составило $ -0,00086370783202.
За последние 30 дней изменение цены Ref Finance на USD составило $ -0,0398194099.
За последние 60 дней изменение цены Ref Finance на USD составило $ -0,0475964380.
За последние 90 дней изменение цены Ref Finance на USD составило $ +0,02108112107949449.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00086370783202-0,82%
30 дней$ -0,0398194099-38,56%
60 дней$ -0,0475964380-46,09%
90 дней$ +0,02108112107949449+25,65%

Что такое Ref Finance (REF)

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ref Finance (REF)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ref Finance (USD)

Сколько будет стоить Ref Finance (REF) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ref Finance (REF) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ref Finance.

Проверьте прогноз цены Ref Finance!

REF на местную валюту

Токеномика Ref Finance (REF)

Понимание токеномики Ref Finance (REF) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена REF прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ref Finance (REF)

Сколько стоит Ref Finance (REF) на сегодня?
Актуальная цена REF в USD – 0,103257 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена REF в USD?
Текущая цена REF в USD составляет $ 0,103257. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ref Finance?
Рыночная капитализация REF составляет $ 4,03M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение REF?
Циркулирующее предложение REF составляет 39,03M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) REF?
REF достиг максимальной цены (ATH) в 10,64 USD.
Какова была минимальная цена REF за все время (ATL)?
REF достиг минимальной цены (ATL) в 0,04128611 USD.
Каков объем торгов REF?
Объем торгов за последние 24 часа для REF составляет -- USD.
Вырастет ли REF в цене в этом году?
REF может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены REF для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:00:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ref Finance (REF)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.