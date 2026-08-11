Сегодняшняя цена HAPI

Текущая цена HAPI (HAPI) сегодня составляет $ 0,214345 с изменением 3,16% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HAPI на USD составляет $ 0,214345 за HAPI.

На данный момент HAPI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 176 080, при оборотном предложении 821,48K HAPI. В течение последних 24 часов, HAPI торговался в диапазоне от $ 0,209664 (минимум) до $ 0,221523 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 200,39, тогда как исторический минимум составил $ 0,19244.

В краткосрочной перспективе HAPI изменился на -0,12% за последний час и на -7,46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 198,77.

Рыночная информация HAPI (HAPI)

Рыночная капитализация $ 176,08K$ 176,08K $ 176,08K Объем (24Ч) $ 198,77$ 198,77 $ 198,77 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 176,08K$ 176,08K $ 176,08K Оборотное предложение 821,48K 821,48K 821,48K Общее предложение 821 477,8698921121 821 477,8698921121 821 477,8698921121

Текущая рыночная капитализация HAPI составляет $ 176,08K, при 24-часовом объеме торгов $ 198,77. Циркулируещее обращение HAPI составляет 821,48K, а общее предложение – 821477.8698921121. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 176,08K.