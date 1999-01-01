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Топ токенов категории Токены Binance-Peg по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токены Binance-Peg. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,870.73
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
2
Рипл
Рипл
XRP
$ 1.018
-0.15%
-2.06%
-5.58%
$ 63.28B
$ 15.46M
3
Солана
Солана
SOL
$ 75.77
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.06962
-0.17%
-1.11%
-1.06%
$ 11.87B
$ 62.84M
5
Zcash
Zcash
ZEC
$ 497.4
+0.50%
-3.44%
-1.58%
$ 8.32B
$ 3.60K
6
Кардано
Кардано
ADA
$ 0.1932
-0.51%
-1.62%
+0.99%
$ 7.07B
$ 14.96M
7
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 213.6
-0.14%
-1.34%
-0.33%
$ 4.28B
$ 2.55K
8
Лайткоин
Лайткоин
LTC
$ 45.08
-0.27%
-2.23%
+0.67%
$ 3.49B
$ 47.27K
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.486
-0.17%
-1.16%
-3.63%
$ 2.80B
$ 22.46K
10
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004615
+0.06%
-0.37%
-7.65%
$ 2.73B
$ 216.50B
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6028
-0.77%
-1.90%
-7.98%
$ 2.08B
$ 513.53K
12
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.8013
-0.56%
-0.66%
-4.69%
$ 1.35B
$ 1.83M
13
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7028
+0.09%
-1.28%
-2.16%
$ 554.13M
$ 1.48M
14
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1974
-0.25%
-2.56%
-0.85%
$ 215.29M
$ 304.08K
15
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03782
-0.13%
-2.67%
+0.40%
$ 37.90M
$ 1.44M
16
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002685
+0.07%
-11.21%
+22.57%
$ 25.27M
$ 51.43M
17
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6275
+0.13%
-0.46%
-5.58%
$ 11.73M
$ 98.87K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токены Binance-Peg и почему они так популярны?
Токены категории Токены Binance-Peg представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $378.16B.
Какой токен из категории Токены Binance-Peg демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токены Binance-Peg, отслеживаемых на MEXC, SHIB продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на -0.37% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токены Binance-Peg находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Токены Binance-Peg, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токены Binance-Peg относятся ETH, XRP, SOL. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токены Binance-Peg?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токены Binance-Peg составляет примерно $378.16B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токены Binance-Peg, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.