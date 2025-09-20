RMRK (RMRK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04824183 $ 0.04824183 $ 0.04824183 24 timer lav $ 0.0496532 $ 0.0496532 $ 0.0496532 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04824183$ 0.04824183 $ 0.04824183 24 timer høy $ 0.0496532$ 0.0496532 $ 0.0496532 All Time High $ 66.22$ 66.22 $ 66.22 Laveste pris $ 0.01700738$ 0.01700738 $ 0.01700738 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) -1.81% Prisendring (7D) +0.40% Prisendring (7D) +0.40%

RMRK (RMRK) sanntidsprisen er $0.04855626. I løpet av de siste 24 timene har RMRK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04824183 og et toppnivå på $ 0.0496532, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RMRK er $ 66.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.01700738.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RMRK endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -1.81% over 24 timer og +0.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

RMRK (RMRK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 438.65K$ 438.65K $ 438.65K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 485.56K$ 485.56K $ 485.56K Opplagsforsyning 9.03M 9.03M 9.03M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på RMRK er $ 438.65K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på RMRK er 9.03M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 485.56K.