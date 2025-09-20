Re Protocol reUSDe (REUSDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24 timer lav $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24 timer høy 24 timer lav $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 24 timer høy $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 All Time High $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 Laveste pris $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +0.03% Prisendring (7D) -0.79% Prisendring (7D) -0.79%

Re Protocol reUSDe (REUSDE) sanntidsprisen er $1.24. I løpet av de siste 24 timene har REUSDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.24 og et toppnivå på $ 1.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REUSDE er $ 1.64, mens den rekordlave prisen er $ 1.045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REUSDE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Opplagsforsyning 1.06M 1.06M 1.06M Total forsyning 1,061,733.847845414 1,061,733.847845414 1,061,733.847845414

Nåværende markedsverdi på Re Protocol reUSDe er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REUSDE er 1.06M, med en total tilgang på 1061733.847845414. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.32M.