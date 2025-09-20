Dagens Re Protocol reUSDe livepris er 1.24 USD. Spor prisoppdateringer for REUSDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REUSDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Re Protocol reUSDe livepris er 1.24 USD. Spor prisoppdateringer for REUSDE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REUSDE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Re Protocol reUSDe Pris (REUSDE)

1 REUSDE til USD livepris:

$1.24
$1.24$1.24
0.00%1D
Re Protocol reUSDe (REUSDE) Live prisdiagram
Re Protocol reUSDe (REUSDE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24 timer lav
$ 1.24
$ 1.24$ 1.24
24 timer høy

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

-0.02%

+0.03%

-0.79%

-0.79%

Re Protocol reUSDe (REUSDE) sanntidsprisen er $1.24. I løpet av de siste 24 timene har REUSDE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.24 og et toppnivå på $ 1.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REUSDE er $ 1.64, mens den rekordlave prisen er $ 1.045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REUSDE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +0.03% over 24 timer og -0.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Markedsinformasjon

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

1.06M
1.06M 1.06M

1,061,733.847845414
1,061,733.847845414 1,061,733.847845414

Nåværende markedsverdi på Re Protocol reUSDe er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på REUSDE er 1.06M, med en total tilgang på 1061733.847845414. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.32M.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Re Protocol reUSDe til USD ble $ +0.00041943.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Re Protocol reUSDe til USD ble $ +0.0073724200.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Re Protocol reUSDe til USD ble $ +0.0549584120.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Re Protocol reUSDe til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00041943+0.03%
30 dager$ +0.0073724200+0.59%
60 dager$ +0.0549584120+4.43%
90 dager$ 0--

Hva er Re Protocol reUSDe (REUSDE)

The Re Protocol is a groundbreaking innovation that bridges the gap between traditional insurance markets and decentralized finance (DeFi). Built on blockchain technology, Re Protocol introduces an unprecedented level of transparency, efficiency, and accessibility to the global reinsurance market—a multi-trillion-dollar industry historically characterized by opacity and reliance on intermediaries. At its core, Re Protocol facilitates direct, efficient capital allocation to reinsurance contracts. This is achieved through a network of interconnected smart contracts and an architecture designed for auditable, secure operations. Participants in the protocol gain exposure to the returns of the reinsurance sector without the traditional barriers of entry, while simultaneously benefiting from the transparency and automation enabled by blockchain.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Re Protocol reUSDe (REUSDE) Ressurs

Offisiell nettside

Re Protocol reUSDe Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Re Protocol reUSDe (REUSDE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Re Protocol reUSDe (REUSDE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Re Protocol reUSDe.

Sjekk Re Protocol reUSDeprisprognosen nå!

REUSDE til lokale valutaer

Re Protocol reUSDe (REUSDE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Re Protocol reUSDe (REUSDE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REUSDE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Re Protocol reUSDe (REUSDE)

Hvor mye er Re Protocol reUSDe (REUSDE) verdt i dag?
Live REUSDE prisen i USD er 1.24 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REUSDE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REUSDE til USD er $ 1.24. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Re Protocol reUSDe?
Markedsverdien for REUSDE er $ 1.32M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REUSDE?
Den sirkulerende forsyningen av REUSDE er 1.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREUSDE ?
REUSDE oppnådde en ATH-pris på 1.64 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REUSDE?
REUSDE så en ATL-pris på 1.045 USD.
Hva er handelsvolumet til REUSDE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REUSDE er -- USD.
Vil REUSDE gå høyere i år?
REUSDE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REUSDE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Re Protocol reUSDe (REUSDE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

