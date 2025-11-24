GUMMY pris i dag

Sanntids GUMMY (GUMMY) pris i dag er $ 0.00040976, med en 7.89% endring de siste 24 timene. Nåværende GUMMY til USD konverteringssats er $ 0.00040976 per GUMMY.

GUMMY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 324,768, med en sirkulerende forsyning på 792.59M GUMMY. I løpet av de siste 24 timene GUMMY har den blitt handlet mellom $ 0.00037973(laveste) og $ 0.00054943 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.227728, mens tidenes laveste notering var $ 0.00037973.

Kortsiktig har GUMMY beveget seg -2.36% i løpet av den siste timen og -4.63% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GUMMY (GUMMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 324.77K$ 324.77K $ 324.77K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 324.77K$ 324.77K $ 324.77K Opplagsforsyning 792.59M 792.59M 792.59M Total forsyning 792,591,808.9575303 792,591,808.9575303 792,591,808.9575303

Nåværende markedsverdi på GUMMY er $ 324.77K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUMMY er 792.59M, med en total tilgang på 792591808.9575303. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 324.77K.