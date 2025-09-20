GCoin (GC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01101026 $ 0.01101026 $ 0.01101026 24 timer lav $ 0.01554474 $ 0.01554474 $ 0.01554474 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01101026$ 0.01101026 $ 0.01101026 24 timer høy $ 0.01554474$ 0.01554474 $ 0.01554474 All Time High $ 0.064704$ 0.064704 $ 0.064704 Laveste pris $ 0.00299223$ 0.00299223 $ 0.00299223 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -11.77% Prisendring (7D) -19.16% Prisendring (7D) -19.16%

GCoin (GC) sanntidsprisen er $0.01369602. I løpet av de siste 24 timene har GC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01101026 og et toppnivå på $ 0.01554474, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GC er $ 0.064704, mens den rekordlave prisen er $ 0.00299223.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GC endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -11.77% over 24 timer og -19.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GCoin (GC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GCoin er $ 1.37M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GC er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.37M.