Flagship by Virtuals pris i dag

Sanntids Flagship by Virtuals (FYI) pris i dag er $ 0.00289773, med en 2.30% endring de siste 24 timene. Nåværende FYI til USD konverteringssats er $ 0.00289773 per FYI.

Flagship by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 261,083, med en sirkulerende forsyning på 90.33M FYI. I løpet av de siste 24 timene FYI har den blitt handlet mellom $ 0.00276393(laveste) og $ 0.00303662 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.02405088, mens tidenes laveste notering var $ 0.00218454.

Kortsiktig har FYI beveget seg +1.34% i løpet av den siste timen og -24.64% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Flagship by Virtuals (FYI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 261.08K$ 261.08K $ 261.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.89M$ 2.89M $ 2.89M Opplagsforsyning 90.33M 90.33M 90.33M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

