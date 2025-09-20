Dagens Big Back Bitcoin livepris er 0.00002694 USD. Spor prisoppdateringer for BBBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BBBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Big Back Bitcoin livepris er 0.00002694 USD. Spor prisoppdateringer for BBBTC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BBBTC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Big Back Bitcoin (BBBTC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:16:19 (UTC+8)

Big Back Bitcoin (BBBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.50%

-3.10%

-17.32%

-17.32%

Big Back Bitcoin (BBBTC) sanntidsprisen er $0.00002694. I løpet av de siste 24 timene har BBBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002693 og et toppnivå på $ 0.0000279, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBBTC er $ 0.00032439, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBBTC endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -3.10% over 24 timer og -17.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Back Bitcoin (BBBTC) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Big Back Bitcoin er $ 218.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBBTC er 8.11B, med en total tilgang på 21000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 565.90K.

Big Back Bitcoin (BBBTC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Big Back Bitcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Big Back Bitcoin til USD ble $ -0.0000114020.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Big Back Bitcoin til USD ble $ -0.0000135295.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Big Back Bitcoin til USD ble $ -0.00005425991010471392.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.10%
30 dager$ -0.0000114020-42.32%
60 dager$ -0.0000135295-50.22%
90 dager$ -0.00005425991010471392-66.82%

Hva er Big Back Bitcoin (BBBTC)

Big Back Bitcoin (BBBTC) is a community-powered cryptocurrency that fuses meme culture, AI-driven engagement, and real-world utility. Built on Ethereum, BBBTC operates a live DApp where users can stake tokens, participate in DAO governance, and swap across networks (BSC, Polygon and Ethereum). The project’s mission is to bridge the worlds of food and fitness with crypto adoption, using BBBTC as a reward token for people who eat at food trucks or local restaurants, as well as for those who engage in fitness programs and achieve wellness goals. This real-world integration supports community engagement and provides tangible use cases for crypto outside traditional speculation.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Big Back Bitcoin (BBBTC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Big Back Bitcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Big Back Bitcoin (BBBTC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Big Back Bitcoin (BBBTC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Big Back Bitcoin.

Sjekk Big Back Bitcoinprisprognosen nå!

BBBTC til lokale valutaer

Big Back Bitcoin (BBBTC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Big Back Bitcoin (BBBTC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BBBTC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Big Back Bitcoin (BBBTC)

Hvor mye er Big Back Bitcoin (BBBTC) verdt i dag?
Live BBBTC prisen i USD er 0.00002694 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BBBTC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BBBTC til USD er $ 0.00002694. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Big Back Bitcoin?
Markedsverdien for BBBTC er $ 218.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BBBTC?
Den sirkulerende forsyningen av BBBTC er 8.11B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBBBTC ?
BBBTC oppnådde en ATH-pris på 0.00032439 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BBBTC?
BBBTC så en ATL-pris på 0.00000457 USD.
Hva er handelsvolumet til BBBTC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BBBTC er -- USD.
Vil BBBTC gå høyere i år?
BBBTC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BBBTC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.