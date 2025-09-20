Big Back Bitcoin (BBBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002693 24 timer lav $ 0.0000279 24 timer høy All Time High $ 0.00032439 Laveste pris $ 0.00000457 Prisendring (1H) -0.50% Prisendring (1D) -3.10% Prisendring (7D) -17.32%

Big Back Bitcoin (BBBTC) sanntidsprisen er $0.00002694. I løpet av de siste 24 timene har BBBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002693 og et toppnivå på $ 0.0000279, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BBBTC er $ 0.00032439, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000457.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BBBTC endret seg med -0.50% i løpet av den siste timen, -3.10% over 24 timer og -17.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Back Bitcoin (BBBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 218.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 565.90K Opplagsforsyning 8.11B Total forsyning 21,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Big Back Bitcoin er $ 218.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BBBTC er 8.11B, med en total tilgang på 21000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 565.90K.