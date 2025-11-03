TikTrix (TRIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.04201975 $ 0.04201975 $ 0.04201975 24h alacsony $ 0.053905 $ 0.053905 $ 0.053905 24h magas 24h alacsony $ 0.04201975$ 0.04201975 $ 0.04201975 24h magas $ 0.053905$ 0.053905 $ 0.053905 Minden idők csúcspontja $ 0.258948$ 0.258948 $ 0.258948 Legalacsonyabb ár $ 0.04201975$ 0.04201975 $ 0.04201975 Árváltozás (1H) -0.01% Árváltozás (1D) +3.08% Árváltozás (7D) -23.34% Árváltozás (7D) -23.34%

TikTrix (TRIX) valós idejű ár: $0.051872. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRIX legalacsonyabb ára $ 0.04201975, legmagasabb ára pedig $ 0.053905 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRIX valaha volt legmagasabb ára $ 0.258948, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04201975 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRIX változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +3.08% az elmúlt 24 órában, és -23.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TikTrix (TRIX) piaci információk

Piaci érték $ 7.90M$ 7.90M $ 7.90M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 103.74M$ 103.74M $ 103.74M Forgalomban lévő készlet 152.36M 152.36M 152.36M Teljes tokenszám 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

A(z) TikTrix jelenlegi piaci plafonja $ 7.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRIX keringésben lévő tokenszáma 152.36M, és a teljes tokenszám 2000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 103.74M.