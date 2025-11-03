TőzsdeDEX+
A(z) élő TikTrix ár ma 0.051872 USD. Kövesd nyomon a(z) TRIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő TikTrix ár ma 0.051872 USD. Kövesd nyomon a(z) TRIX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TRIX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TRIX

TRIX árinformációk

Mi a(z) TRIX

TRIX hivatalos webhely

TRIX tokenomikai adatai

TRIX árelőrejelzés

TikTrix Logó

TikTrix Ár (TRIX)

Nem listázott

1 TRIX-USD élő ár:

$0.051872
+3.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
TikTrix (TRIX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:45:14 (UTC+8)

TikTrix (TRIX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.04201975
24h alacsony
$ 0.053905
24h magas

$ 0.04201975
$ 0.053905
$ 0.258948
$ 0.04201975
-0.01%

+3.08%

-23.34%

-23.34%

TikTrix (TRIX) valós idejű ár: $0.051872. Az elmúlt 24 órában, a(z)TRIX legalacsonyabb ára $ 0.04201975, legmagasabb ára pedig $ 0.053905 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TRIX valaha volt legmagasabb ára $ 0.258948, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.04201975 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TRIX változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, +3.08% az elmúlt 24 órában, és -23.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

TikTrix (TRIX) piaci információk

$ 7.90M
--
$ 103.74M
152.36M
2,000,000,000.0
A(z) TikTrix jelenlegi piaci plafonja $ 7.90M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) TRIX keringésben lévő tokenszáma 152.36M, és a teljes tokenszám 2000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 103.74M.

TikTrix (TRIX) árelőzmények USD

A(z) TikTrixUSD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00154908.
A(z) TikTrix USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0183555296.
A(z) TikTrix USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0332098601.
A(z) TikTrix USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.05900380713914787.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00154908+3.08%
30 nap$ -0.0183555296-35.38%
60 nap$ -0.0332098601-64.02%
90 nap$ -0.05900380713914787-53.21%

Mi a(z) TikTrix (TRIX)

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

TikTrix (TRIX) Erőforrás

Hivatalos webhely

TikTrix árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) TikTrix (TRIX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) TikTrix (TRIX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) TikTrix rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) TikTrix árelőrejelzését most!

TRIX helyi valutákra

TikTrix (TRIX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) TikTrix (TRIX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TRIX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: TikTrix (TRIX)

Mennyit ér ma a(z) TikTrix (TRIX)?
A(z) élő TRIX ár a(z) USD esetében 0.051872 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TRIX ára a(z) USD esetében?
A(z) TRIX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.051872. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) TikTrix piaci plafonja?
A(z) TRIX piaci plafonja $ 7.90M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TRIX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TRIX keringésben lévő tokenszáma 152.36M USD.
Mi volt a(z) TRIX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TRIX mindenkori legmagasabb ára 0.258948 USD.
Mi volt a(z) TRIX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TRIX mindenkori legalacsonyabb ára 0.04201975 USD.
Mekkora a(z) TRIX kereskedési volumene?
A(z) TRIX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) TRIX ára emelkedni fog idén?
A(z) TRIX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TRIX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:45:14 (UTC+8)

TikTrix (TRIX) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

