Više o SMPL

SMPL Informacije o cijeni

SMPL Službena web stranica

SMPL Tokenomija

SMPL Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Simple AI Logotip

Simple AI Cijena (SMPL)

Neuvršten

1 SMPL u USD cijena uživo:

$0.02154205
$0.02154205$0.02154205
-1.50%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Simple AI (SMPL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:08:55 (UTC+8)

Simple AI (SMPL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00479415
$ 0.00479415$ 0.00479415
24-satna najniža cijena
$ 0.02189523
$ 0.02189523$ 0.02189523
24-satna najviša cijena

$ 0.00479415
$ 0.00479415$ 0.00479415

$ 0.02189523
$ 0.02189523$ 0.02189523

$ 0.051049
$ 0.051049$ 0.051049

$ 0.00277191
$ 0.00277191$ 0.00277191

+0.41%

-1.52%

-12.53%

-12.53%

Simple AI (SMPL) cijena u stvarnom vremenu je $0.02154509. Tijekom protekla 24 sata, SMPLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00479415 i najviše cijene $ 0.02189523, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMPL je $ 0.051049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00277191.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMPL se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -12.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Simple AI (SMPL)

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

--
----

$ 2.15M
$ 2.15M$ 2.15M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Simple AI je $ 2.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMPL je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.15M.

Simple AI (SMPL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Simple AI u USD iznosila je $ -0.00033270554617917.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Simple AI u USD iznosila je $ -0.0028651307.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Simple AI u USD iznosila je $ +0.0057381598.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Simple AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00033270554617917-1.52%
30 dana$ -0.0028651307-13.29%
60 dana$ +0.0057381598+26.63%
90 dana$ 0--

Što je Simple AI (SMPL)

Simple AI is a comprehensive, AI powered ecosystem designed to dismantle the significant barriers of complexity, fragmentation, and security that hinder mainstream adoption of blockchain technology and decentralized finance in a Simple manner. The platform integrates a suite of specialized tools spanning security, development, trading, and analytics with a pioneering robotics verification protocol, all unified by a shared AI architecture and the native SMPL token.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Simple AI (SMPL)

Službena web-stranica

Simple AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Simple AI (SMPL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Simple AI (SMPL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Simple AI.

Provjerite Simple AI predviđanje cijene sada!

SMPL u lokalnim valutama

Simple AI (SMPL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Simple AI (SMPL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SMPL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Simple AI (SMPL)

Koliko Simple AI (SMPL) vrijedi danas?
Cijena SMPL uživo u USD je 0.02154509 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SMPL u USD?
Trenutačna cijena SMPL u USD je $ 0.02154509. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Simple AI?
Tržišna kapitalizacija za SMPL je $ 2.15M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SMPL?
Količina u optjecaju za SMPL je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SMPL?
SMPL je postigao ATH cijenu od 0.051049 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SMPL?
SMPL je vidio ATL cijenu od 0.00277191 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SMPL?
24-satni obujam trgovanja za SMPL je -- USD.
Hoće li SMPL još narasti ove godine?
SMPL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SMPL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 19:08:55 (UTC+8)

Simple AI (SMPL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.