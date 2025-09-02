Simple AI (SMPL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00479415 $ 0.00479415 $ 0.00479415 24-satna najniža cijena $ 0.02189523 $ 0.02189523 $ 0.02189523 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00479415$ 0.00479415 $ 0.00479415 24-satna najviša cijena $ 0.02189523$ 0.02189523 $ 0.02189523 Najviša cijena ikada $ 0.051049$ 0.051049 $ 0.051049 Najniža cijena $ 0.00277191$ 0.00277191 $ 0.00277191 Promjena cijene (1H) +0.41% Promjena cijene (1D) -1.52% Promjena cijene (7D) -12.53% Promjena cijene (7D) -12.53%

Simple AI (SMPL) cijena u stvarnom vremenu je $0.02154509. Tijekom protekla 24 sata, SMPLtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00479415 i najviše cijene $ 0.02189523, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SMPL je $ 0.051049, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00277191.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SMPL se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -1.52% u posljednjih 24 sata i -12.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Simple AI (SMPL)

Tržišna kapitalizacija $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Simple AI je $ 2.15M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SMPL je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.15M.