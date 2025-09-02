Chainflip (FLIP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.423762 24-satna najviša cijena $ 0.449483 Najviša cijena ikada $ 9.48 Najniža cijena $ 0.30855 Promjena cijene (1H) -1.33% Promjena cijene (1D) +2.49% Promjena cijene (7D) -11.55%

Chainflip (FLIP) cijena u stvarnom vremenu je $0.441407. Tijekom protekla 24 sata, FLIPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.423762 i najviše cijene $ 0.449483, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena FLIP je $ 9.48, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.30855.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, FLIP se promijenio za -1.33% u posljednjih sat vremena, +2.49% u posljednjih 24 sata i -11.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Chainflip (FLIP)

Tržišna kapitalizacija $ 29.76M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 41.95M Količina u optjecaju 67.34M Ukupna količina 94,920,935.15286054

Trenutačna tržišna kapitalizacija Chainflip je $ 29.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju FLIP je 67.34M, s ukupnom količinom od 94920935.15286054. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 41.95M.