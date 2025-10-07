Informations sur le prix de Balsa MM Fund (BMMF) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.072995 $ 0.072995 $ 0.072995 Bas 24 h $ 0.07311 $ 0.07311 $ 0.07311 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.072995$ 0.072995 $ 0.072995 Haut 24 h $ 0.07311$ 0.07311 $ 0.07311 Sommet historique $ 0.07311$ 0.07311 $ 0.07311 Prix le plus bas $ 0.070272$ 0.070272 $ 0.070272 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +0.10% Variation du prix (7 j) +0.56% Variation du prix (7 j) +0.56%

Le prix en temps réel de Balsa MM Fund (BMMF) est de $0.073076. Au cours des dernières 24 heures, BMMF a évolué entre un minimum de $ 0.072995 et un maximum de $ 0.07311, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BMMF est $ 0.07311, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.070272.

En termes de performance à court terme, BMMF a évolué de -- au cours de la dernière heure, +0.10% sur 24 heures et de +0.56% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Balsa MM Fund (BMMF)

Capitalisation boursière $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Offre en circulation 47.51M 47.51M 47.51M Offre totale 47,513,037.64985915 47,513,037.64985915 47,513,037.64985915

La capitalisation boursière actuelle de Balsa MM Fund est de $ 3.47M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de BMMF est de 47.51M, avec une offre totale de 47513037.64985915. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.47M.