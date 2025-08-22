Lisätietoja CATBAL-rahakkeesta

Catbal – hinta (CATBAL)

Ei listattu

1CATBAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.93
$3.93$3.93
-2.60%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Catbal (CATBAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:29:41 (UTC+8)

Catbal (CATBAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.88
24 h:n matalin
$ 4.04
24 h:n korkein

$ 3.88
$ 4.04
$ 116.34
$ 2.6
-0.30%

-2.68%

-13.52%

-13.52%

Catbal (CATBAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.93. Viimeisen 24 tunnin aikana CATBAL on vaihdellut alimmillaan $ 3.88 ja korkeimmillaan $ 4.04 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CATBAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 116.34, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.6.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CATBAL on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, -2.68% 24 tunnin aikana ja -13.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Catbal (CATBAL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.93M
--
$ 3.93M
999.31K
999,308.84
Catbal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.93M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CATBAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31K ja sen kokonaistarjonta on 999308.84. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.93M.

Catbal (CATBAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Catbal – USD -hinta muuttui $ -0.108332356873221.
Viimeisten 30 päivän aikana Catbal – USD -hinnan muutos oli $ -0.2158855110.
Viimeisten 60 päivän aikana Catbal – USD -hinnan muutos oli $ -1.4977139610.
Viimeisten 90 päivän aikana Catbal – USD -hinnan muutos oli $ -3.740774602265089.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.108332356873221-2.68%
30 päivää$ -0.2158855110-5.49%
60 päivää$ -1.4977139610-38.10%
90 päivää$ -3.740774602265089-48.76%

Mikä on Catbal (CATBAL)

Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Catbal (CATBAL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Catbal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Catbal (CATBAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Catbal (CATBAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Catbal-rahakkeelle.

Tarkista Catbal-rahakkeen hintaennuste nyt!

CATBAL paikallisiin valuuttoihin

Catbal (CATBAL) -rahakkeen tokenomiikka

Catbal (CATBAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CATBAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Catbal (CATBAL)”

Paljonko Catbal (CATBAL) on arvoltaan tänään?
CATBAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.93 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CATBAL-USD-parin nykyinen hinta?
CATBAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.93. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Catbal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CATBAL markkina-arvo on $ 3.93M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CATBAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CATBAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.31K USD.
Mikä oli CATBAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CATBAL saavutti ATH-hinnaksi 116.34 USD.
Mikä oli CATBAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CATBAL-rahakkeen ATL-hinta oli 2.6 USD.
Mikä on CATBAL-rahakkeen treidausvolyymi?
CATBAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CATBAL tänä vuonna korkeammalle?
CATBAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CATBAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Catbal (CATBAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

