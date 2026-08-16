قیمت امروز Harmonix Finance

قیمت لحظه‌ ای Harmonix Finance (HAR) در حال حاضر برابر با $ 0.00201834 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی HAR به USD برابر با $ 0.00201834 برای هر HAR می‌ باشد.

توکن Harmonix Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,018,337 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 309.10M HAR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، HAR در بازه‌ ای بین $ 0.00197415 (حداقل) و $ 0.00225309 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01278724 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00159854 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز HAR طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.68% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 51.02 رسیده است.

اطلاعات بازار Harmonix Finance (HAR)

ارزش بازار $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M حجم (24 ساعته) $ 51.02$ 51.02 $ 51.02 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.02M$ 2.02M $ 2.02M سرمایه در گردش 309.10M 309.10M 309.10M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Harmonix Finance برابر است با $ 2.02M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 51.02. عرضه در گردش HAR برابر است با 309.10M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.02M است.