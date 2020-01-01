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برترین توکن‌ های طلای توکنیزه‌ شده بر اساس ارزش بازار

توکن‌ های طلای توکنیزه‌ شده، دارایی‌ های دیجیتالی هستند که به ارزش لحظه‌ ای بازار طلای فیزیکی متصل‌ اند. هر توکن معمولاً نشان‌ دهنده مقدار مشخصی طلا است که توسط نهاد صادرکننده در ذخایر امن و حسابرسی‌ شده نگهداری می‌شود. این توکن‌ ها به سرمایه‌ گذاران امکان می‌دهند یک دارایی امن سنتی را با قابلیت تقسیم‌پذیری، انتقال آسان و نقدشوندگی 24 ساعته در قالب فناوری بلاک‌ چین نگهداری کنند.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Tether Gold
Tether Gold
GOLD(XAUT)
$ 4,360.92
-0.02%
+0.02%
+0.85%
$ 2.67B
$ 56.99
2
PAX Gold
PAX Gold
GOLD(PAXG)
$ 4,378.23
-0.05%
0.00%
+0.89%
$ 2.00B
$ 108.43
3
Kinesis Gold
Kinesis Gold
KAU
$ 138.95
-0.06%
-0.02%
+4.25%
$ 331.56M
$ 7.19K
4
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,357.11
+0.12%
-0.00%
+0.65%
$ 118.63M
$ 8.87M
5
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 4,362.0
0.00%
--
+1.64%
$ 85.08M
$ 3.69
6
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,365.16
-0.25%
0.00%
+0.71%
$ 71.29M
$ 588.03K
7
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,377.25
0.00%
0.00%
+0.80%
$ 13.47M
--
8
Digital Gold
Digital Gold
DGLD
$ 4,327.34
0.00%
-0.00%
-0.04%
$ 10.44M
$ 106.39
9
VNX Gold
VNX Gold
VNXAU
$ 141.39
-0.18%
-0.00%
+2.58%
$ 6.24M
$ 18.34K
10
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 139.47
+0.26%
+0.00%
-0.01%
$ 3.35M
$ 879.00K
11
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
12
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.16
-0.85%
-0.03%
+42.82%
$ 692.35K
$ 5.79K
13
Tenbin Gold
Tenbin Gold
TGLD
$ 4,338.07
0.00%
--
+1.12%
$ 606.37K
$ 2.23
14
Gold rStock
Gold rStock
GLDR
$ 549.57
0.00%
--
+0.01%
$ 76.16K
$ 9.96
15
Goldfish Gold
Goldfish Gold
GGBR
$ 4.378
+0.09%
-0.02%
+0.99%
--
$ 12.48K
16
GoldZip
GoldZip
XGZ
$ 140.73
-0.09%
-0.05%
+0.88%
--
$ 401.49

سوالات متداول

رمزارزهای مبتنی بر طلای توکنیزه‌شده دقیقاً چیستند؟
رمزارزهای مبتنی بر طلای توکنیزه‌شده دارایی‌های دیجیتال نسبتاً باثباتی هستند که هر واحد آن‌ها مستقیماً به ارزش مقدار مشخصی از طلای فیزیکی متصل است و به‌طور کامل توسط شمش‌های طلا که در خزانه‌های امن نگهداری می‌شوند، پشتیبانی می‌شود.
ناشران چگونه اطمینان می‌دهند که توکن‌های طلای توکنیزه‌شده به‌طور کامل پشتوانه دارند؟
ناشران طلای توکنیزه‌شده با انجام حسابرسی‌های منظم و مستقل توسط نهادهای ثالث بر ذخایر فیزیکی طلا، و انتشار شفاف اثبات ذخایر در بستر بلاکچین، از پشتوانه این دارایی‌ها اطمینان حاصل می‌کنند.
چرا معامله‌گران رمزارز در دوره‌های نزولی بازار از طلای توکنیزه‌شده استفاده می‌کنند؟
معامله‌گران رمزارز از طلای توکنیزه‌شده به‌عنوان یک دارایی امن در دوران نزولی بازار استفاده می‌کنند تا در برابر تورم و نوسانات شدید بازار رمزارز پوشش ریسک ایجاد کنند، بدون آنکه نیاز به تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای سنتی داشته باشند.
مزایای معامله طلای توکنیزه‌شده نسبت به نگهداری شمش طلای فیزیکی چیست؟
معامله طلای توکنیزه‌شده مزایایی مانند قابلیت تقسیم‌پذیری بالاتر، امکان انتقال فوری در سطح جهانی، حذف هزینه‌های نگهداری و بیمه فیزیکی، و همچنین فرصت کسب بازده از طریق وام‌دهی این دارایی در پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز را فراهم می‌کند.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش طلای توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.