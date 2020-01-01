توکن‌ های طلای توکنیزه‌ شده، دارایی‌ های دیجیتالی هستند که به ارزش لحظه‌ ای بازار طلای فیزیکی متصل‌ اند. هر توکن معمولاً نشان‌ دهنده مقدار مشخصی طلا است که توسط نهاد صادرکننده در ذخایر امن و حسابرسی‌ شده نگهداری می‌شود. این توکن‌ ها به سرمایه‌ گذاران امکان می‌دهند یک دارایی امن سنتی را با قابلیت تقسیم‌پذیری، انتقال آسان و نقدشوندگی 24 ساعته در قالب فناوری بلاک‌ چین نگهداری کنند.

معامله طلای توکنیزه‌شده مزایایی مانند قابلیت تقسیم‌پذیری بالاتر، امکان انتقال فوری در سطح جهانی، حذف هزینه‌های نگهداری و بیمه فیزیکی، و همچنین فرصت کسب بازده از طریق وام‌دهی این دارایی در پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز را فراهم می‌کند.

معامله‌گران رمزارز از طلای توکنیزه‌شده به‌عنوان یک دارایی امن در دوران نزولی بازار استفاده می‌کنند تا در برابر تورم و نوسانات شدید بازار رمزارز پوشش ریسک ایجاد کنند، بدون آنکه نیاز به تبدیل دارایی‌های خود به ارزهای سنتی داشته باشند.

ناشران طلای توکنیزه‌شده با انجام حسابرسی‌های منظم و مستقل توسط نهادهای ثالث بر ذخایر فیزیکی طلا، و انتشار شفاف اثبات ذخایر در بستر بلاکچین، از پشتوانه این دارایی‌ها اطمینان حاصل می‌کنند.

رمزارزهای مبتنی بر طلای توکنیزه‌شده دارایی‌های دیجیتال نسبتاً باثباتی هستند که هر واحد آن‌ها مستقیماً به ارزش مقدار مشخصی از طلای فیزیکی متصل است و به‌طور کامل توسط شمش‌های طلا که در خزانه‌های امن نگهداری می‌شوند، پشتیبانی می‌شود.

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دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش طلای توکنیزه شده، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.