توکن های طلای توکنیزه شده، دارایی های دیجیتالی هستند که به ارزش لحظه ای بازار طلای فیزیکی متصل اند. هر توکن معمولاً نشان دهنده مقدار مشخصی طلا است که توسط نهاد صادرکننده در ذخایر امن و حسابرسی شده نگهداری میشود. این توکن ها به سرمایه گذاران امکان میدهند یک دارایی امن سنتی را با قابلیت تقسیمپذیری، انتقال آسان و نقدشوندگی 24 ساعته در قالب فناوری بلاک چین نگهداری کنند.
دستهبندی داراییهای دیجیتال در بخش طلای توکنیزه شده، بههمراه قواعد طبقهبندی و دادههای بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمینشده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دستهبندی بههیچوجه بهمعنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایهگذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاعرسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.