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برترین توکن‌ های اکوسیستم Terra بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Terra را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,161.83
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,883.12
-0.01%
+0.00%
-1.46%
$ 4.18B
$ 130.60M
3
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.479
+0.20%
-2.06%
+7.42%
$ 758.80M
$ 247.41K
4
Injective
Injective
INJ
$ 4.162
-0.12%
-1.86%
-2.79%
$ 417.48M
$ 211.47K
5
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.0
0.00%
+0.00%
+0.29%
$ 114.30M
$ 68.01K
6
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 31.38M
$ 229.60K
7
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04345
+0.65%
+2.21%
+3.95%
$ 30.80M
$ 1.71M
8
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.09699
+0.82%
+0.02%
+3.71%
$ 1.26M
$ 35.34K
9
Levana
Levana
LVN
$ 0.00048102
+0.34%
+0.00%
-7.66%
$ 386.26K
$ 25.24
10
Capa
Capa
CAPA
$ 0.00127066
-0.23%
+0.03%
+5.21%
$ 199.58K
$ 66.62
11
Astroport
Astroport
ASTRO
$ 0.00044634
0.00%
0.00%
+4.08%
$ 189.09K
$ 3.90K
12
ERIS Arbitrage LUNA
ERIS Arbitrage LUNA
ARBLUNA
$ 0.12877
-1.19%
+0.01%
+2.77%
$ 176.40K
$ 222.50
13
Lion DAO
Lion DAO
ROAR
$ 1.88086E-7
+1.73%
+2.00%
+3.84%
$ 167.89K
--
14
Solid
Solid
SOLID
$ 0.99716
-1.37%
0.00%
+1.06%
$ 56.34K
$ 298.03

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Terra چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Terra به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 14 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $12.90B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Terra چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Terra که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LUNA با ثبت تغییر قیمتی 2.21% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Terra در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 14 توکن از دسته اکوسیستم Terra را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Terra می‌توان به WBTC, WETH, ATOM اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Terra چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Terra در حال حاضر حدود $12.90B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Terra، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.