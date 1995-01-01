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برترین توکن‌ های اکوسیستم Manta Network بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Manta Network را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08446
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
6
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03965
+0.10%
+1.64%
-5.19%
$ 312.09M
$ 3.72M
7
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.23
+0.15%
+0.00%
-4.82%
$ 37.08M
$ 41.04M
8
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.0579
+0.24%
+1.64%
-2.28%
$ 27.37M
$ 1.02M
9
Bella
Bella
BEL
$ 0.10674
+0.72%
-2.26%
-5.02%
$ 8.55M
$ 557.48K
10
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008188
+0.39%
+1.42%
+0.28%
$ 6.28M
$ 6.66M
11
Stader MaticX
Stader MaticX
MATICX
$ 0.090025
+0.01%
+0.01%
-3.12%
$ 3.19M
$ 442.37
12
Anzen Staked USDz
Anzen Staked USDz
SUSDZ
$ 1.2
0.00%
--
0.00%
$ 611.93K
$ 506.73
13
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067644
0.00%
-0.02%
-6.12%
$ 532.63K
$ 2.49K
14
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.0007347
0.00%
-0.03%
-3.45%
$ 343.79K
$ 41.53
15
Bifrost Voucher MANTA
Bifrost Voucher MANTA
VMANTA
$ 0.08013
+0.14%
+0.03%
-1.90%
$ 323.07K
$ 1.17
16
Ispolink
Ispolink
ISP
$ 2.218E-5
-0.36%
-2.30%
-5.42%
$ 210.57K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Manta Network چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Manta Network به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 16 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $82.82B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Manta Network چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Manta Network که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PYTH با ثبت تغییر قیمتی 1.64% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Manta Network در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 16 توکن از دسته اکوسیستم Manta Network را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Manta Network می‌توان به USDC, USDE, SUSDE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Manta Network چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Manta Network در حال حاضر حدود $82.82B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Manta Network، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.