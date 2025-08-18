Mis on Wild Forest Token (WF)

Wild Forest is a free-to-play real-time strategy (RTS) game featuring fast-paced single-screen PvP battles. Backed by Sky Mavis, Animoca Brands, OKX Ventures, L1D, and other major investors, it combines the simplicity of Web2 gaming with the opportunities of Web3. The game is available on Android, iOS, PC, and Mac, making it easy for players worldwide to join. Players can start playing without any blockchain knowledge, and Web3 features like NFTs and tokens are introduced gradually as they progress.

Üksuse Wild Forest Token (WF) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Kui palju on Wild Forest Token (WF) tänapäeval väärt? Reaalajas WF hind USD on 0.01521323 USD. Milline on praegune WF/USD hind? $ 0.01521323. Milline on Wild Forest Token turukapitalisatsioon? WF turukapitalisatsioon on $ 773.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on WF ringlev varu? WF ringlev varu on 50.77M USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim WF (ATH) hind? WF saavutab ATH hinna summas 0.079021 USD. Mis oli kõigi aegade WF madalaim (ATL) hind? WF nägi ATL hinda summas 0.00217244 USD. Milline on WF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WF kauplemismaht on -- USD.

