Marinade logo

Marinade hind (MNDE)

Loendis mitteolevad

1 MNDE/USD reaalajas hind:

$0.117255
$0.117255
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Marinade (MNDE) reaalajas hinnagraafik
Marinade (MNDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.117595
$ 0.117595
24 h madal
$ 0.120197
$ 0.120197
24 h kõrge

$ 0.117595
$ 0.117595

$ 0.120197
$ 0.120197

$ 1.64
$ 1.64

$ 0.0282187
$ 0.0282187

-0.44%

-0.90%

+2.78%

+2.78%

Marinade (MNDE) reaalajas hind on $0.117255. Viimase 24 tunni jooksul MNDE kaubeldud madalaim $ 0.117595 ja kõrgeim $ 0.120197 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.64 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0282187.

Lüliajalise tootluse osas on MNDE muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -0.90% 24 tunni vältel +2.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Marinade (MNDE) – turuteave

$ 51.31M
$ 51.31M

--
--

$ 117.67M
$ 117.67M

436.08M
436.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Marinade praegune turukapitalisatsioon on $ 51.31M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MNDE ringlev varu on 436.08M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 117.67M.

Marinade (MNDE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Marinade ja USD hinnamuutus $ -0.0010669859465116.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Marinade ja USD hinnamuutus $ +0.0038480159.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Marinade ja USD hinnamuutus $ -0.0114931474.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Marinade ja USD hinnamuutus $ +0.0097055529021406.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0010669859465116-0.90%
30 päeva$ +0.0038480159+3.28%
60 päeva$ -0.0114931474-9.80%
90 päeva$ +0.0097055529021406+9.02%

Mis on Marinade (MNDE)

MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Marinade (MNDE) allikas

Ametlik veebisait

Marinade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Marinade (MNDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marinade (MNDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marinade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Marinade hinna ennustust kohe!

MNDE kohalike valuutade suhtes

Marinade (MNDE) tokenoomika

Marinade (MNDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marinade (MNDE) kohta

Kui palju on Marinade (MNDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas MNDE hind USD on 0.117255 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MNDE/USD hind?
Praegune hind MNDE/USD on $ 0.117255. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Marinade turukapitalisatsioon?
MNDE turukapitalisatsioon on $ 51.31M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MNDE ringlev varu?
MNDE ringlev varu on 436.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNDE (ATH) hind?
MNDE saavutab ATH hinna summas 1.64 USD.
Mis oli kõigi aegade MNDE madalaim (ATL) hind?
MNDE nägi ATL hinda summas 0.0282187 USD.
Milline on MNDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MNDE kauplemismaht on -- USD.
Kas MNDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
MNDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNDE hinna ennustust.
Marinade (MNDE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

