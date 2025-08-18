Mis on Marinade (MNDE)

MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Marinade (MNDE) allikas Ametlik veebisait

Marinade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Marinade (MNDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Marinade (MNDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Marinade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Marinade hinna ennustust kohe!

MNDE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Marinade (MNDE) tokenoomika

Marinade (MNDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Marinade (MNDE) kohta Kui palju on Marinade (MNDE) tänapäeval väärt? Reaalajas MNDE hind USD on 0.117255 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MNDE/USD hind? $ 0.117255 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MNDE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Marinade turukapitalisatsioon? MNDE turukapitalisatsioon on $ 51.31M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MNDE ringlev varu? MNDE ringlev varu on 436.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNDE (ATH) hind? MNDE saavutab ATH hinna summas 1.64 USD . Mis oli kõigi aegade MNDE madalaim (ATL) hind? MNDE nägi ATL hinda summas 0.0282187 USD . Milline on MNDE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MNDE kauplemismaht on -- USD . Kas MNDE sel aastal kõrgemale ka suundub? MNDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNDE hinna ennustust

Marinade (MNDE) Olulised valdkonna uudised