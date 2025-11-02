USDai (USDAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Κατώτ. 24H $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Υψηλ. 24H $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Υψηλή συνέχεια $ 1.19$ 1.19 $ 1.19 Χαμηλότερη τιμή $ 0.769779$ 0.769779 $ 0.769779 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.08% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.45% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.45%

USDai (USDAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1.009. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές USDAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 1.008 και ενός υψηλού $ 1.012, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του USDAI είναι $ 1.19, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.769779.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το USDAI έχει αλλάξει κατά -0.08% την τελευταία ώρα, +0.03% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.45% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

USDai (USDAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 584.15M$ 584.15M $ 584.15M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 584.15M$ 584.15M $ 584.15M Προμήθεια Κυκλοφορίας 578.97M 578.97M 578.97M Συνολικός Όγκος 578,973,120.3567486 578,973,120.3567486 578,973,120.3567486

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του USDai είναι $ 584.15M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του USDAI είναι 578.97M, με συνολική προσφορά 578973120.3567486. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 584.15M