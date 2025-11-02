UdvekslingDEX+
Den direkte Daku V2 pris i dag er 0.131642 USD. Følg med i realtid DAKU til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk DAKU prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

$0.131642
$0.131642$0.131642
+9.90%1D
Daku V2 (DAKU) Live prisdiagram
Daku V2 (DAKU) Prisoplysninger (USD)

$ 0.117723
$ 0.117723$ 0.117723
$ 0.132332
$ 0.132332$ 0.132332
$ 0.117723
$ 0.117723$ 0.117723

$ 0.132332
$ 0.132332$ 0.132332

$ 0.152985
$ 0.152985$ 0.152985

$ 0.02737318
$ 0.02737318$ 0.02737318

+0.84%

+9.90%

+3.45%

+3.45%

Daku V2 (DAKU) realtidsprisen er $0.131642. I løbet af de sidste 24 timer har DAKU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.117723 og et højdepunkt på $ 0.132332, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DAKUs højeste pris nogensinde er $ 0.152985, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02737318.

Når det gælder kortsigtet performance, DAKU har ændret sig med +0.84% i løbet af den sidste time, +9.90% i løbet af 24 timer og +3.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Daku V2 (DAKU) Markedsinformation

$ 79.38M
$ 79.38M$ 79.38M

--
----

$ 79.38M
$ 79.38M$ 79.38M

600.00M
600.00M 600.00M

599,999,752.039898
599,999,752.039898 599,999,752.039898

Den nuværende markedsværdi på Daku V2 er $ 79.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DAKU er 600.00M, med et samlet udbud på 599999752.039898. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 79.38M.

Daku V2 (DAKU) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Daku V2 til USD $ +0.01185911.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Daku V2 til USD $ -0.0059367119.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Daku V2 til USD $ +0.0330327427.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Daku V2 til USD $ +0.08520113738894466.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.01185911+9.90%
30 dage$ -0.0059367119-4.50%
60 dage$ +0.0330327427+25.09%
90 dage$ +0.08520113738894466+183.46%

Hvad er Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

Daku V2 (DAKU) Ressource

Daku V2 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Daku V2 (DAKU) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Daku V2 (DAKU) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Daku V2.

Tjek Daku V2 prisprediktion nu!

DAKU til lokale valutaer

Daku V2 (DAKU) Tokenomics

At forstå tokenomics for Daku V2 (DAKU) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om DAKU Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Daku V2 (DAKU)

Hvor meget er Daku V2 (DAKU) værd i dag?
Den direkte DAKU pris i USD er 0.131642 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle DAKU til USD pris?
Den aktuelle pris på DAKUtil USD er $ 0.131642. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Daku V2?
Markedsværdien for DAKU er $ 79.38M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af DAKU?
Den cirkulerende forsyning af DAKU er 600.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på DAKU?
DAKU opnåede en ATH-pris på 0.152985 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på DAKU?
DAKU så en ATL-pris på 0.02737318 USD.
Hvad er handelsvolumen for DAKU?
Direkte 24-timers handelsvolumen for DAKU er -- USD.
Bliver DAKU højere i år?
DAKU kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se DAKU prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

