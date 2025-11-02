Daku V2 (DAKU) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.117723 24H høj $ 0.132332 All Time High $ 0.152985 Laveste pris $ 0.02737318 Prisændring (1H) +0.84% Prisændring (1D) +9.90% Prisændring (7D) +3.45%

Daku V2 (DAKU) realtidsprisen er $0.131642. I løbet af de sidste 24 timer har DAKU handlet mellem et lavpunkt på $ 0.117723 og et højdepunkt på $ 0.132332, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. DAKUs højeste pris nogensinde er $ 0.152985, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.02737318.

Når det gælder kortsigtet performance, DAKU har ændret sig med +0.84% i løbet af den sidste time, +9.90% i løbet af 24 timer og +3.45% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Daku V2 (DAKU) Markedsinformation

Markedsværdi $ 79.38M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 79.38M Cirkulationsforsyning 600.00M Samlet Udbud 599,999,752.039898

Den nuværende markedsværdi på Daku V2 er $ 79.38M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af DAKU er 600.00M, med et samlet udbud på 599999752.039898. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 79.38M.