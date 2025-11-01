BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena AstraZeneca xStock je 83.64 USD. Sledujte aktualizace cen AZNX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend AZNX.

AstraZeneca xStock Cena (AZNX)

Aktuální cena 1 AZNX na USD

$83.64
$83.64$83.64
+1.80%1D
USD
Graf aktuální ceny AstraZeneca xStock (AZNX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:17:24 (UTC+8)

Informace o ceně AstraZeneca xStock (AZNX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 81.5
$ 81.5$ 81.5
Nejnižší za 24 h
$ 83.76
$ 83.76$ 83.76
Nejvyšší za 24 h

$ 81.5
$ 81.5$ 81.5

$ 83.76
$ 83.76$ 83.76

$ 289.64
$ 289.64$ 289.64

$ 71.27
$ 71.27$ 71.27

+0.32%

+1.87%

-0.29%

-0.29%

Cena AstraZeneca xStock (AZNX) v reálném čase je $83.64. Za posledních 24 hodin se AZNX obchodoval v rozmezí od minima $ 81.5 do maxima $ 83.76, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena AZNX v historii je $ 289.64, zatímco nejnižší cena v historii je $ 71.27.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena AZNX se za poslední hodinu změnila o +0.32%, za 24 hodin o +1.87% a za posledních 7 dní o -0.29%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu AstraZeneca xStock (AZNX)

$ 188.72K
$ 188.72K$ 188.72K

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

2.26K
2.26K 2.26K

27,577.42164935
27,577.42164935 27,577.42164935

Aktuální tržní kapitalizace AstraZeneca xStock je $ 188.72K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu AZNX je 2.26K, přičemž celková zásoba je 27577.42164935. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.31M.

Historie cen v USD pro AstraZeneca xStock (AZNX)

Během dnešního dne byla změna ceny AstraZeneca xStock na USD  $ +1.53.
Za posledních 30 dní byla změna ceny AstraZeneca xStock na USD  $ -0.4097523600.
Za posledních 60 dní byla změna ceny AstraZeneca xStock na USD  $ +3.7714112400.
Za posledních 90 dní byla změna ceny AstraZeneca xStock na USD  $ +8.76531901764551.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +1.53+1.87%
30 dní$ -0.4097523600-0.48%
60 dní$ +3.7714112400+4.51%
90 dní$ +8.76531901764551+11.71%

Co je AstraZeneca xStock (AZNX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj AstraZeneca xStock (AZNX)

Předpověď ceny AstraZeneca xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít AstraZeneca xStock (AZNX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva AstraZeneca xStock (AZNX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro AstraZeneca xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny AstraZeneca xStock!

AZNX na místní měny

Tokenomika pro AstraZeneca xStock (AZNX)

Pochopení tokenomiky AstraZeneca xStock (AZNX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu AZNX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně AstraZeneca xStock (AZNX)

Jakou hodnotu má dnes AstraZeneca xStock (AZNX)?
Aktuální cena AZNX v USD je 83.64 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena AZNX v USD?
Aktuální cena AZNX v USD je $ 83.64. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace AstraZeneca xStock?
Tržní kapitalizace AZNX je $ 188.72K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem AZNX v oběhu?
Objem AZNX v oběhu je 2.26K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) AZNX?
AZNX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 289.64 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) AZNX?
AZNX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 71.27 USD.
Jaký je objem obchodování AZNX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování AZNX je -- USD.
Dosáhne AZNX letos vyšší ceny?
AZNX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenAZNX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se AstraZeneca xStock (AZNX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

