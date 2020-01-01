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أعلى نظام أوليمبوس برو البيئي التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع نظام أوليمبوس برو البيئي. العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03573
-0.08%
-1.16%
-3.37%
$ 42.02M
$ 25.64M
2
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.10431
-0.36%
+0.04%
-3.83%
$ 23.44M
$ 1.34M
3
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007696
-0.06%
-0.82%
-0.63%
$ 13.25M
$ 691.73M
4
THORSwap
THORSwap
THOR
$ 0.03957745
0.00%
-0.01%
-5.48%
$ 10.04M
$ 142.77
5
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.75
-5.10%
+0.02%
+1.74%
$ 6.26M
$ 1.93M
6
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.086447
+0.14%
+0.02%
+4.02%
$ 5.90M
$ 4.51K
7
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 1.95
+1.04%
-0.00%
0.00%
$ 4.93M
$ 117.44K
8
Pangolin
Pangolin
PNG
$ 0.01941
-0.26%
-1.33%
-2.32%
$ 4.52M
$ 3.06M
9
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00389842
+0.10%
-0.00%
-5.04%
$ 3.15M
$ 8.79K
10
mStable USD
mStable USD
MUSD
$ 0.999147
0.00%
--
+0.23%
$ 2.87M
$ 322.20
11
ICHI
ICHI
ICHI
$ 0.089982
+0.30%
+0.03%
+1.65%
$ 843.98K
$ 301.25
12
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
13
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0.03423449
0.00%
-0.02%
-5.25%
$ 342.34K
$ 184.35
14
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0.697278
+0.15%
-0.07%
-6.43%
$ 335.90K
$ 44.05
15
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.02987897
0.00%
-0.00%
-9.77%
$ 287.24K
$ 35.42
16
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 28.3
-0.11%
-0.03%
-3.38%
$ 283.01K
$ 26.83
17
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.00029312
0.00%
-0.02%
-5.44%
$ 139.22K
$ 15.21
18
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
0.00%
--
-0.05%
$ 42.59K
$ 4.58
19
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00177343
0.00%
--
0.00%
$ 39.65K
$ 1.00

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة نظام أوليمبوس برو البيئي ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
نظام أوليمبوس برو البيئي تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 19 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $119.20M.
ما هو التوكن نظام أوليمبوس برو البيئي الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين نظام أوليمبوس برو البيئي التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر SYN أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة نظام أوليمبوس برو البيئي الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 19 نظام أوليمبوس برو البيئي التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة نظام أوليمبوس برو البيئي الشائعة BANK, SYN, SPELL. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة نظام أوليمبوس برو البيئي ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة نظام أوليمبوس برو البيئي حوالي $119.20M. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع نظام أوليمبوس برو البيئي ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.