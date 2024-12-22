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سعر Stake DAO (SDT) المباشر لليوم هو USD 0.552145 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.43M . يتم تحديث سعر SDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stake DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.95K - تغيير سعر Stake DAO خلال اليوم هو -3.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.56M

أداء سعر Stake DAO (SDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stake DAO مقابل USD هو $ -0.0183804203186936 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stake DAO مقابل USD هو $ +0.4257283654 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stake DAO مقابل USD هو $ +0.6203976863 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stake DAO مقابل USD هو $ +0.2825577681583372 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0183804203186936 -3.22% 30 يوم $ +0.4257283654 +77.10% 60 يوم $ +0.6203976863 +112.36% 90 يوم $ +0.2825577681583372 +104.81%

تحليل سعر Stake DAO (SDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stake DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.542845$ 0.542845 $ 0.542845 24 ساعة مرتفع $ 0.587845$ 0.587845 $ 0.587845 عالية طوال الوقت $ 17.38$ 17.38 $ 17.38 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -3.22% تغير السعر (7 أيام) -5.19%

معلومات سوق Stake DAO (SDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: