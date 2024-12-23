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سعر THORSwap (THOR) المباشر لليوم هو USD 0.14837 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.96M . يتم تحديث سعر THOR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق THORSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.73K - تغيير سعر THORSwap خلال اليوم هو -2.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 195.22M

أداء سعر THORSwap (THOR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر THORSwap مقابل USD هو $ -0.003593720463578 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر THORSwap مقابل USD هو $ -0.0315568004 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر THORSwap مقابل USD هو $ -0.0670852135 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر THORSwap مقابل USD هو $ -0.15117945686332185 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003593720463578 -2.36% 30 يوم $ -0.0315568004 -21.26% 60 يوم $ -0.0670852135 -45.21% 90 يوم $ -0.15117945686332185 -50.46%

تحليل سعر THORSwap (THOR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر THORSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.145841$ 0.145841 $ 0.145841 24 ساعة مرتفع $ 0.153817$ 0.153817 $ 0.153817 عالية طوال الوقت $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 تغير السعر (1 ساعة) +0.71% تغير السعر (1يوم) -2.36% تغير السعر (7 أيام) -23.13%

معلومات سوق THORSwap (THOR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: