سعر THORSwap (THOR)
سعر THORSwap (THOR) المباشر لليوم هو USD 0.14837. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.96M. يتم تحديث سعر THOR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق THORSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.73K
- تغيير سعر THORSwap خلال اليوم هو -2.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 195.22M
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خلال اليوم، كان سعر THORSwap مقابل USD هو $ -0.003593720463578 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر THORSwap مقابل USD هو $ -0.0315568004 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر THORSwap مقابل USD هو $ -0.0670852135 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر THORSwap مقابل USD هو $ -0.15117945686332185 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003593720463578
|-2.36%
|30 يوم
|$ -0.0315568004
|-21.26%
|60 يوم
|$ -0.0670852135
|-45.21%
|90 يوم
|$ -0.15117945686332185
|-50.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر THORSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.71%
-2.36%
-23.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Swap Layer 1 assets, earn yield and bond nodes on the leading DEX powered by THORChain.
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