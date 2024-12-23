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سعر BlackPool (BPT) المباشر لليوم هو USD 0.0338941 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 510.85K . يتم تحديث سعر BPT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlackPool الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.73 - تغيير سعر BlackPool خلال اليوم هو -4.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.04M

أداء سعر BlackPool (BPT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlackPool مقابل USD هو $ -0.00156100300706012 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackPool مقابل USD هو $ -0.0096878556 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackPool مقابل USD هو $ -0.0038311619 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackPool مقابل USD هو $ -0.006408619199439646 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00156100300706012 -4.40% 30 يوم $ -0.0096878556 -28.58% 60 يوم $ -0.0038311619 -11.30% 90 يوم $ -0.006408619199439646 -15.90%

تحليل سعر BlackPool (BPT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackPool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03283412$ 0.03283412 $ 0.03283412 24 ساعة مرتفع $ 0.03579508$ 0.03579508 $ 0.03579508 عالية طوال الوقت $ 19.73$ 19.73 $ 19.73 تغير السعر (1 ساعة) +0.69% تغير السعر (1يوم) -4.40% تغير السعر (7 أيام) -25.04%

معلومات سوق BlackPool (BPT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: