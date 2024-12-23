سعر BlackPool (BPT)
سعر BlackPool (BPT) المباشر لليوم هو USD 0.0338941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 510.85K. يتم تحديث سعر BPT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlackPool الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.73
- تغيير سعر BlackPool خلال اليوم هو -4.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.04M
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خلال اليوم، كان سعر BlackPool مقابل USD هو $ -0.00156100300706012 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackPool مقابل USD هو $ -0.0096878556 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackPool مقابل USD هو $ -0.0038311619 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackPool مقابل USD هو $ -0.006408619199439646 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00156100300706012
|-4.40%
|30 يوم
|$ -0.0096878556
|-28.58%
|60 يوم
|$ -0.0038311619
|-11.30%
|90 يوم
|$ -0.006408619199439646
|-15.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackPool: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.69%
-4.40%
-25.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Blackpool Token (or BPT) is a governance token which allows users to vote and earn fees generated by the different verticals available on Blackpool. BlackPool is a new fund operating within the NFT industry: managing a range of assets from sports cards to game items to digital art. Token holders can stake their earned BPT to receive a share of the DAO fees.
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