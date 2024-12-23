سعر Alchemix (ALCX)
سعر Alchemix (ALCX) المباشر لليوم هو USD 19.51. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 46.60M. يتم تحديث سعر ALCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alchemix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.38M
- تغيير سعر Alchemix خلال اليوم هو +0.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.39M
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خلال اليوم، كان سعر Alchemix مقابل USD هو $ +0.083642 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alchemix مقابل USD هو $ -0.6857667450 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alchemix مقابل USD هو $ +7.1595612880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alchemix مقابل USD هو $ +4.443667563918702 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.083642
|+0.43%
|30 يوم
|$ -0.6857667450
|-3.51%
|60 يوم
|$ +7.1595612880
|+36.70%
|90 يوم
|$ +4.443667563918702
|+29.49%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alchemix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.82%
+0.43%
-27.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Alchemix token is the governance token for the Alchemix protocol.
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