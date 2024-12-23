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سعر Yield Yak (YAK) المباشر لليوم هو USD 446.42 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.49M . يتم تحديث سعر YAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Yield Yak الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.37K - تغيير سعر Yield Yak خلال اليوم هو -3.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00K

أداء سعر Yield Yak (YAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Yield Yak مقابل USD هو $ -16.6608960048424 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Yield Yak مقابل USD هو $ -78.1145269580 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Yield Yak مقابل USD هو $ +18.7263368760 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Yield Yak مقابل USD هو $ +14.25891209580617 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -16.6608960048424 -3.59% 30 يوم $ -78.1145269580 -17.49% 60 يوم $ +18.7263368760 +4.19% 90 يوم $ +14.25891209580617 +3.30%

تحليل سعر Yield Yak (YAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Yield Yak: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 444.92$ 444.92 $ 444.92 24 ساعة مرتفع $ 473.04$ 473.04 $ 473.04 عالية طوال الوقت $ 16,319.34$ 16,319.34 $ 16,319.34 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) -3.59% تغير السعر (7 أيام) -30.93%

معلومات سوق Yield Yak (YAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: