سعر BarnBridge اليوم

السعر المباشر لمشروع BarnBridge (BOND) اليوم هو $ 0.03422899، مع تغير بنسبة 2.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOND الحالي إلى USD هو $ 0.03422899 لكل BOND.

يحتل BarnBridge حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 342,290، مع عرض متداول قدره 10.00M BOND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOND بين $ 0.0341956 (أدنى) و$ 0.03494941 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 185.69، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01202086.

على المدى القصير، تحرك BOND بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 397.89.

معلومات سوق BarnBridge (BOND)

القيمة السوقية $ 342.29K$ 342.29K $ 342.29K الحجم (24 ساعة) $ 397.89$ 397.89 $ 397.89 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 342.29K$ 342.29K $ 342.29K إمداد دورة التداول 10.00M 10.00M 10.00M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BarnBridge هي $ 342.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 397.89. العرض المتداول لـ BOND يبلغ 10.00M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 342.29K.