سعر ShapeShift FOX اليوم

السعر المباشر لمشروع ShapeShift FOX (FOX) اليوم هو $ 0.00385162، مع تغير بنسبة 0.26% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOX الحالي إلى USD هو $ 0.00385162 لكل FOX.

يحتل ShapeShift FOX حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 3,109,728، مع عرض متداول قدره 622.36M FOX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOX بين $ 0.00384826 (أدنى) و$ 0.00391855 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.65، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOX بمقدار -0.29% خلال الساعة الماضية و-6.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.59K.

معلومات سوق ShapeShift FOX (FOX)

القيمة السوقية $ 3.11M$ 3.11M $ 3.11M الحجم (24 ساعة) $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M إمداد دورة التداول 622.36M 622.36M 622.36M إجمالي العرض 1,000,001,337.0 1,000,001,337.0 1,000,001,337.0

القيمة السوقية الحالية لـ ShapeShift FOX هي $ 3.11M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.59K. العرض المتداول لـ FOX يبلغ 622.36M، مع إجمالي عرض 1000001337.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.85M.