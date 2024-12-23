سعر ANGLE (ANGLE)
سعر ANGLE (ANGLE) المباشر لليوم هو USD 0.02224478. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.48M. يتم تحديث سعر ANGLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ANGLE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.94K
- تغيير سعر ANGLE خلال اليوم هو -5.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 201.48M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ANGLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ANGLE.
خلال اليوم، كان سعر ANGLE مقابل USD هو $ -0.00117931328061518 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ANGLE مقابل USD هو $ -0.0005866704 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ANGLE مقابل USD هو $ +0.0008006096 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ANGLE مقابل USD هو $ -0.000879430849203592 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00117931328061518
|-5.03%
|30 يوم
|$ -0.0005866704
|-2.63%
|60 يوم
|$ +0.0008006096
|+3.60%
|90 يوم
|$ -0.000879430849203592
|-3.80%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ANGLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.98%
-5.03%
-21.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ANGLE إلى AUD
A$0.0353692002
|1 ANGLE إلى GBP
￡0.0175733762
|1 ANGLE إلى EUR
€0.021132541
|1 ANGLE إلى USD
$0.02224478
|1 ANGLE إلى MYR
RM0.10010151
|1 ANGLE إلى TRY
₺0.7823489126
|1 ANGLE إلى JPY
¥3.4784162486
|1 ANGLE إلى RUB
₽2.2860960406
|1 ANGLE إلى INR
₹1.8894716132
|1 ANGLE إلى IDR
Rp358.7867239634
|1 ANGLE إلى PHP
₱1.3088828552
|1 ANGLE إلى EGP
￡E.1.1318144064
|1 ANGLE إلى BRL
R$0.1352482624
|1 ANGLE إلى CAD
C$0.0318100354
|1 ANGLE إلى BDT
৳2.6473512678
|1 ANGLE إلى NGN
₦34.4344745444
|1 ANGLE إلى UAH
₴0.9291644606
|1 ANGLE إلى VES
Bs1.13448378
|1 ANGLE إلى PKR
Rs6.1669203594
|1 ANGLE إلى KZT
₸11.6342423878
|1 ANGLE إلى THB
฿0.7609939238
|1 ANGLE إلى TWD
NT$0.7258471714
|1 ANGLE إلى CHF
Fr0.0197978542
|1 ANGLE إلى HKD
HK$0.1728419406
|1 ANGLE إلى MAD
.د.م0.2228926956