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سعر ANGLE (ANGLE) المباشر لليوم هو USD 0.02224478 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.48M . يتم تحديث سعر ANGLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ANGLE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.94K - تغيير سعر ANGLE خلال اليوم هو -5.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 201.48M

أداء سعر ANGLE (ANGLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ANGLE مقابل USD هو $ -0.00117931328061518 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ANGLE مقابل USD هو $ -0.0005866704 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ANGLE مقابل USD هو $ +0.0008006096 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ANGLE مقابل USD هو $ -0.000879430849203592 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00117931328061518 -5.03% 30 يوم $ -0.0005866704 -2.63% 60 يوم $ +0.0008006096 +3.60% 90 يوم $ -0.000879430849203592 -3.80%

تحليل سعر ANGLE (ANGLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ANGLE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02220336$ 0.02220336 $ 0.02220336 24 ساعة مرتفع $ 0.02350253$ 0.02350253 $ 0.02350253 عالية طوال الوقت $ 2.33$ 2.33 $ 2.33 تغير السعر (1 ساعة) -0.98% تغير السعر (1يوم) -5.03% تغير السعر (7 أيام) -21.34%

معلومات سوق ANGLE (ANGLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: