سعر Inverse Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Inverse Finance (INV) اليوم هو $ 9.05، مع تغير بنسبة 3.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INV الحالي إلى USD هو $ 9.05 لكل INV.

يحتل Inverse Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 6,467,149، مع عرض متداول قدره 714.97K INV. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INV بين $ 8.58 (أدنى) و$ 9.66 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,075.09، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 8.28.

على المدى القصير، تحرك INV بمقدار +2.57% خلال الساعة الماضية و+5.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.00M.

معلومات سوق Inverse Finance (INV)

القيمة السوقية $ 6.47M$ 6.47M $ 6.47M الحجم (24 ساعة) $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.58M$ 6.58M $ 6.58M إمداد دورة التداول 714.97K 714.97K 714.97K إجمالي العرض 727,000.0 727,000.0 727,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Inverse Finance هي $ 6.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.00M. العرض المتداول لـ INV يبلغ 714.97K، مع إجمالي عرض 727000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.58M.