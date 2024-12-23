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سعر ICHI (ICHI) المباشر لليوم هو USD 0.714902 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.50M . يتم تحديث سعر ICHI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ICHI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.07K - تغيير سعر ICHI خلال اليوم هو -1.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.09M

أداء سعر ICHI (ICHI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ICHI مقابل USD هو $ -0.0085798764732977 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ICHI مقابل USD هو $ -0.2214899367 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ICHI مقابل USD هو $ -0.2395687360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ICHI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0085798764732977 -1.18% 30 يوم $ -0.2214899367 -30.98% 60 يوم $ -0.2395687360 -33.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ICHI (ICHI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ICHI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.699431$ 0.699431 $ 0.699431 24 ساعة مرتفع $ 0.7333$ 0.7333 $ 0.7333 عالية طوال الوقت $ 143.93$ 143.93 $ 143.93 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) -1.18% تغير السعر (7 أيام) -29.79%

معلومات سوق ICHI (ICHI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: