سعر Keep3rV1 اليوم

السعر المباشر لمشروع Keep3rV1 (KP3R) اليوم هو $ 0.709314، مع تغير بنسبة 3.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KP3R الحالي إلى USD هو $ 0.709314 لكل KP3R.

يحتل Keep3rV1 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 341,819، مع عرض متداول قدره 481.91K KP3R. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KP3R بين $ 0.635023 (أدنى) و$ 0.757222 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1,995.53، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.489641.

على المدى القصير، تحرك KP3R بمقدار +3.00% خلال الساعة الماضية و-5.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 40.20.

معلومات سوق Keep3rV1 (KP3R)

القيمة السوقية $ 341.82K$ 341.82K $ 341.82K الحجم (24 ساعة) $ 40.20$ 40.20 $ 40.20 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 341.82K$ 341.82K $ 341.82K إمداد دورة التداول 481.91K 481.91K 481.91K إجمالي العرض 481,913.5082523857 481,913.5082523857 481,913.5082523857

القيمة السوقية الحالية لـ Keep3rV1 هي $ 341.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 40.20. العرض المتداول لـ KP3R يبلغ 481.91K، مع إجمالي عرض 481913.5082523857. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 341.82K.