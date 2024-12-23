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سعر mStable USD (MUSD) المباشر لليوم هو USD 0.983906 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.96M . يتم تحديث سعر MUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق mStable USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.53 - تغيير سعر mStable USD خلال اليوم هو -1.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.01M

أداء سعر mStable USD (MUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر mStable USD مقابل USD هو $ -0.0162508061657012 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر mStable USD مقابل USD هو $ +0.0205431701 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر mStable USD مقابل USD هو $ +0.0209393891 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر mStable USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0162508061657012 -1.62% 30 يوم $ +0.0205431701 +2.09% 60 يوم $ +0.0209393891 +2.13% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر mStable USD (MUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر mStable USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.985781$ 0.985781 $ 0.985781 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 تغير السعر (1 ساعة) -0.58% تغير السعر (1يوم) -1.62% تغير السعر (7 أيام) -4.10%

معلومات سوق mStable USD (MUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: