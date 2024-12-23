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سعر mStable USD (MUSD)

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مخطط سعر mStable USD (MUSD) المباشر

$0.983906
$0.983906$0.983906
-1.60%(1D)

سعر mStable USD (MUSD) لليوم

سعر mStable USD (MUSD) المباشر لليوم هو USD 0.983906. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.96M. يتم تحديث سعر MUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق mStable USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 196.53
- تغيير سعر mStable USD خلال اليوم هو -1.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.01M

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أداء سعر mStable USD (MUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر mStable USD مقابل USD هو $ -0.0162508061657012 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mStable USD مقابل USD هو $ +0.0205431701 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mStable USD مقابل USD هو $ +0.0209393891 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mStable USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0162508061657012-1.62%
30 يوم$ +0.0205431701+2.09%
60 يوم$ +0.0209393891+2.13%
90 يوم$ 0--

تحليل سعر mStable USD (MUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر mStable USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.985781
$ 0.985781$ 0.985781

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

-0.58%

-1.62%

-4.10%

معلومات سوق mStable USD (MUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

$ 196.53
$ 196.53$ 196.53

3.01M
3.01M 3.01M

ما هو mStable USD ( MUSD )

mUSD is a meta-stablecoin with a native yield

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المصدر mStable USD (MUSD)

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