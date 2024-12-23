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سعر PoolTogether (POOL)

USD

مخطط سعر PoolTogether (POOL) المباشر

$0.993977
$0.993977$0.993977
-4.00%(1D)

سعر PoolTogether (POOL) لليوم

سعر PoolTogether (POOL) المباشر لليوم هو USD 0.993005. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.93M. يتم تحديث سعر POOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PoolTogether الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.90K
- تغيير سعر PoolTogether خلال اليوم هو -4.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.97M

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أداء سعر PoolTogether (POOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PoolTogether مقابل USD هو $ -0.0425606742899099 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PoolTogether مقابل USD هو $ +0.5265905515 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PoolTogether مقابل USD هو $ +2.3921329583 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PoolTogether مقابل USD هو $ +0.662524995705528 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0425606742899099-4.10%
30 يوم$ +0.5265905515+53.03%
60 يوم$ +2.3921329583+240.90%
90 يوم$ +0.662524995705528+200.47%

تحليل سعر PoolTogether (POOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PoolTogether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.988721
$ 0.988721$ 0.988721

$ 1.047
$ 1.047$ 1.047

$ 53.98
$ 53.98$ 53.98

-0.35%

-4.10%

-13.68%

معلومات سوق PoolTogether (POOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 6.93M
$ 6.93M$ 6.93M

$ 15.90K
$ 15.90K$ 15.90K

6.97M
6.97M 6.97M

ما هو PoolTogether ( POOL )

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المصدر PoolTogether (POOL)

الموقع الرسمي

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