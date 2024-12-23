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سعر PoolTogether (POOL) المباشر لليوم هو USD 0.993005 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.93M . يتم تحديث سعر POOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PoolTogether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.90K - تغيير سعر PoolTogether خلال اليوم هو -4.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.97M

أداء سعر PoolTogether (POOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PoolTogether مقابل USD هو $ -0.0425606742899099 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PoolTogether مقابل USD هو $ +0.5265905515 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PoolTogether مقابل USD هو $ +2.3921329583 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PoolTogether مقابل USD هو $ +0.662524995705528 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0425606742899099 -4.10% 30 يوم $ +0.5265905515 +53.03% 60 يوم $ +2.3921329583 +240.90% 90 يوم $ +0.662524995705528 +200.47%

تحليل سعر PoolTogether (POOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PoolTogether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.988721$ 0.988721 $ 0.988721 24 ساعة مرتفع $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 عالية طوال الوقت $ 53.98$ 53.98 $ 53.98 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -4.10% تغير السعر (7 أيام) -13.68%

معلومات سوق PoolTogether (POOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: