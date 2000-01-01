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أعلى المعرف اللامركزي (DID) التوكنات المميزة من حيث القيمة السوقية

استكشف العملات الأفضل أداءً في قطاع المعرف اللامركزي (DID). العملات أدناه مرتبة حسب القيمة السوقية، مما يساعدك على تتبع اتجاهات السوق بسهولة واكتشاف فرص التداول.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3545
-0.11%
-1.25%
+6.53%
$ 1.21B
$ 1.86M
2
ENS
ENS
ENS
$ 3.911
+0.05%
-2.53%
-4.41%
$ 158.64M
$ 16.22K
3
BAS
BAS
BAS
$ 0.026388
-0.46%
+4.65%
+0.81%
$ 65.94M
$ 3.52M
4
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00617446
0.00%
-0.01%
-2.00%
$ 61.75M
$ 4.80
5
Billions
Billions
BILL
$ 0.02008
+0.70%
-1.75%
-19.83%
$ 49.10M
$ 3.25M
6
Gravity
Gravity
G
$ 0.003863
-0.33%
+5.95%
+8.31%
$ 42.10M
$ 26.40M
7
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.00329
-0.06%
-3.38%
-0.21%
$ 41.51M
$ 23.81M
8
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02819
+0.04%
-2.11%
-2.52%
$ 39.58M
$ 2.16M
9
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007282
-0.19%
-1.47%
-0.30%
$ 30.99M
$ 7.72M
10
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004806
-0.47%
-2.60%
-9.97%
$ 25.43M
$ 15.14M
11
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2915
+0.24%
-1.38%
-4.41%
$ 20.51M
$ 206.55K
12
Civic
Civic
CVC
$ 0.01693144
-0.03%
-0.02%
-4.73%
$ 16.94M
$ 965.78K
13
Metadium
Metadium
META
$ 0.00635482
-0.20%
0.00%
-3.80%
$ 11.07M
$ 40.62K
14
MetaMUI
MetaMUI
MMUI
$ 0.02218233
0.00%
--
+0.01%
$ 10.56M
$ 567.46K
15
LUKSO
LUKSO
LYX
$ 0.2021
0.00%
+1.56%
-6.09%
$ 6.17M
$ 167.54K
16
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0316
0.00%
-4.53%
-5.67%
$ 5.22M
$ 311.80K
17
Layer3
Layer3
L3
$ 0.003964
+0.03%
-0.85%
-11.67%
$ 4.88M
$ 14.09M
18
PoP Planet
PoP Planet
P
$ 0.02920204
-0.93%
-0.00%
+147.06%
$ 4.10M
$ 553.03K
19
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01061
0.00%
+0.56%
-5.90%
$ 3.20M
$ 4.92M
20
Lifeform
Lifeform
LFT
$ 0.00399521
0.00%
--
0.00%
$ 2.46M
$ 846.76
21
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00063463
-0.22%
+0.08%
+57.33%
$ 1.59M
$ 583.70
22
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001785
+1.83%
+7.30%
-15.45%
$ 1.59M
$ 34.87M
23
IdOS
IdOS
IDOS
$ 0.00553337
+0.44%
-0.00%
+11.88%
$ 1.57M
$ 112.30K
24
ORCIB
ORCIB
PALMO
$ 0.00032146
0.00%
-0.01%
-3.08%
$ 843.81K
$ 859.23
25
$ 0.001257
-0.08%
-1.62%
-10.67%
$ 817.89K
$ 19.62M
26
Ethy AI
Ethy AI
ETHY
$ 0.00081071
-0.26%
+0.01%
-8.27%
$ 810.71K
$ 11.00K
27
myDid
myDid
SYL
$ 0.00005844
+0.17%
+3.75%
+30.69%
$ 451.57K
$ 386.28M
28
AVC
AVC
AVC
$ 0.0001203
0.00%
-0.00%
-4.89%
$ 427.28K
$ 518.11
29
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00068813
-0.61%
+0.01%
+2.72%
$ 399.82K
$ 7.26
30
PureFi
PureFi
UFI
$ 0.00362349
-0.20%
+0.01%
+3.47%
$ 338.66K
$ 214.68
31
Humanode
Humanode
HMND
$ 0.001461
-0.62%
+2.26%
+11.27%
$ 329.00K
$ 12.92M
32
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
33
Solana ID
Solana ID
SOLID
$ 0.00026117
+0.08%
0.00%
-3.91%
$ 191.74K
$ 16.55
34
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002839
+1.87%
+11.75%
+2.64%
$ 175.98K
$ 2.07B
35
Black Mirror
Black Mirror
MIRROR
$ 0.00017261
0.00%
--
-0.17%
$ 172.61K
$ 2.65
36
BaaSid
BaaSid
BAAS
$ 1.423E-5
0.00%
-17.10%
-9.94%
$ 142.34K
--
37
Idena
Idena
IDNA
$ 0.00111523
+0.02%
+0.00%
+2.04%
$ 111.00K
$ 9.39
38
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.08E-5
0.00%
+0.70%
+1.22%
$ 103.99K
--
39
Wrapped G
Wrapped G
WG
$ 0.00387683
-0.51%
+0.06%
+7.59%
$ 91.85K
$ 2.31K
40
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 8.9205E-7
-1.64%
-1.50%
-1.46%
$ 89.21K
--
41
Hypersign Identity
Hypersign Identity
HID
$ 0.00246787
0.00%
--
0.00%
$ 83.91K
$ 2.15
42
Talent Protocol
Talent Protocol
TALENT
$ 0.00019485
+0.09%
+0.02%
+2.20%
$ 53.32K
$ 40.79
43
SelfKey
SelfKey
KEY
$ 6.21E-6
0.00%
+2.50%
+0.16%
$ 37.23K
--
44
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00062342
0.00%
-0.01%
-5.33%
$ 32.08K
$ 8.20
45
Clawvatar
Clawvatar
CLAWVATAR
$ 2.97504E-7
-0.30%
+3.10%
+3.19%
$ 29.75K
--
46
Base Identity
Base Identity
BASEID
$ 2.19541E-7
-0.30%
+2.80%
+4.83%
$ 21.95K
--
47
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.975E-5
0.00%
-1.30%
0.00%
$ 17.52K
--
48
KGEN
KGEN
KGEN
$ 0.1741
-0.12%
-1.48%
-13.51%
--
$ 745.86K
49
ForU AI
ForU AI
FORU
$ 0.00864
-0.23%
+0.23%
-0.58%
--
$ 7.01M
50
JMDT
JMDT
JMDT
$ 1.1185
-0.21%
-1.33%
-0.68%
--
$ 244.01K

الأسئلة الشائعة

ما هي الرموز المميزة المعرف اللامركزي (DID) ولماذا تحظى بشعبية كبيرة؟
المعرف اللامركزي (DID) تمثل الرموز المميزة مجموعة من مشاريع العملات الرقمية التي تركز على موضوع أو تقنية مشتركة. وقد اجتذبت هذه الفئة اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، حيث يتم تتبع 51 الرموز المميزة حاليًا في MEXC وتبلغ القيمة السوقية المجمعة $1.82B.
ما هو التوكن المعرف اللامركزي (DID) الأفضل أداءً في الوقت الحالي؟
من بين المعرف اللامركزي (DID) التوكنات التي يتم تتبعها على موقع MEXC، أظهر TARA أقوى أداء حديث مع تغير في السعر 11.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم تحديث بيانات الأداء في الوقت الفعلي وقد تختلف باختلاف ظروف السوق.
كم عدد الرموز المميزة المعرف اللامركزي (DID) الموجودة على MEXC؟
تقوم MEXC حاليًا بتتبع 51 المعرف اللامركزي (DID) التوكنات، التي تغطي كلاً من المشاريع القابلة للتداول والمشاريع المدرجة مسبقًا. تشمل الرموز المميزة المعرف اللامركزي (DID) الشائعة WLD, ENS, BAS. تُضاف رموز جديدة بانتظام مع تطور الفئة.
ما هو إجمالي القيمة السوقية لفئة المعرف اللامركزي (DID) ؟
تبلغ القيمة السوقية المجمعة لجميع الرموز المميزة المعرف اللامركزي (DID) حوالي $1.82B. يعكس هذا الرقم القيمة الإجمالية للفئة ويخضع لتقلبات السوق في الوقت الفعلي.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع المعرف اللامركزي (DID) ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.