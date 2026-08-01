سعر Black Mirror اليوم

السعر المباشر لمشروع Black Mirror (MIRROR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MIRROR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MIRROR.

يحتل Black Mirror حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 172,614، مع عرض متداول قدره 187.79M MIRROR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MIRROR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.084403، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MIRROR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.65.

معلومات سوق Black Mirror (MIRROR)

القيمة السوقية $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K الحجم (24 ساعة) $ 2.65$ 2.65 $ 2.65 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K إمداد دورة التداول 187.79M 187.79M 187.79M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Black Mirror هي $ 172.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.65. العرض المتداول لـ MIRROR يبلغ 187.79M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 172.61K.