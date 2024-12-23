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سعر Metadium (META) المباشر لليوم هو USD 0.03233756 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 55.55M . يتم تحديث سعر META مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metadium الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.24M - تغيير سعر Metadium خلال اليوم هو +2.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.70B

أداء سعر Metadium (META) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metadium مقابل USD هو $ +0.00093322 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metadium مقابل USD هو $ -0.0004553645 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metadium مقابل USD هو $ +0.0070541800 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metadium مقابل USD هو $ +0.00374057863378103 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00093322 +2.97% 30 يوم $ -0.0004553645 -1.40% 60 يوم $ +0.0070541800 +21.81% 90 يوم $ +0.00374057863378103 +13.08%

تحليل سعر Metadium (META)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metadium: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.031028$ 0.031028 $ 0.031028 24 ساعة مرتفع $ 0.03318599$ 0.03318599 $ 0.03318599 عالية طوال الوقت $ 0.452667$ 0.452667 $ 0.452667 تغير السعر (1 ساعة) -1.02% تغير السعر (1يوم) +2.97% تغير السعر (7 أيام) -11.86%

معلومات سوق Metadium (META)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: